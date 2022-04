Defensa: una industria de casi 7.000 millones

En todo caso, España no es la mayor potencia de la industria militar o de defensa, como por ejemplo EEUU, pero es el séptimo exportador de armamento del mundo y sus principales clientes son países de la OTAN. Hay compañías que se dedican a este negocio solo en una pequeña parte y otras de forma completa. En total, el volumen de ingresos de esta actividad se acerca a los 7.000 millones. En concreto, 6.654 millones de euros en 2019, los últimos datos disponibles del sector. Las actividades van desde la tecnología y el armamento a los hospitales e instalaciones de campaña o uniformes, calzado especial, vehículos, buques...

En total, el Ministerio de Defensa tiene en el registro de la Dirección General de Armamento y Material 509 empresas inscritas, según los datos a 31 de diciembre de 2020, los últimos publicados. De esa cifra, 354 suministraron productos o servicios en el ámbito de defensa a lo largo de 2019, último año del que se dispone de datos agregados en el 'Catálogo de Industria Española de Defensa', que publica este organismo ministerial. Un rasgo distintivo de la actividad es la discreción, al moverse en el ámbito de la seguridad.

El volumen total de ventas civiles y de defensa realizado por las empresas registradas ascendió en ese año a un total de 52.438 millones, lo cual significa que dedicaron al negocio de defensa y militar apenas el 15,4% del total. Y las ventas internacionales, incluyendo los programas cooperativos, ascienden a un 84% del negocio. Esta actividad internacional se consolida y aumenta: hemos pasado de 2.349 millones de euros exportados en 2011 a 5.033 millones en 2018 y a 5.575 millones en 2019.

La auditora KPMG y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) presentaron recientemente un estudio en el que reivindican su papel. Aseguran que su aportación al PIB fue de 20.630 millones en 2019 y que generan más de 200.000 empleos y una recaudación fiscal de 2.500 millones de euros.

Además de grandes firmas como Indra, Navantia, Airbus (consorcio del que forma parte España) o Santa Bárbara (de General Dynamics), hay otras muchas menos conocidas pero con peso en el sector. Es el caso de la aragonesa Instalaza, fundada en los años 40 del siglo pasado. Y cumple una de las características del sector: el gran peso del negocio exterior. El 75% de su producción se dedica a la exportación. Fue de las primeras en entregar un lote de sus lanzagranadas C90 para enviar a las tropas de Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

Entre lo que más exporta España relacionado con la defensa destacan los aviones militares, un 70% de las ventas totales al extranjero, por el gran peso de Airbus. El segundo son los barcos militares (Navantia) y el tercero, los vehículos terrestres (Santa Bárbara o Iveco). La Comunidad de Madrid es la que mayor volumen de construcción y exportación de material bélico concentra, con un más del 60% de las ventas totales. La siguen Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y el País Vasco.

Durante el periodo analizado en la publicación del ministerio de Defensa, el sector industrial relacionado con la actividad militar ha generado más de 23.500 empleos directos y otros 57.000 empleos indirectos e inducidos. Además de proveedor de sistemas y servicios para las Fuerzas Armadas, contribuye al cumplimiento de los compromisos de España en el marco de la Unión Europea y de la OTAN. "En la actualidad y a nivel europeo, nos encontramos ante un momento crucial en el que se está definiendo el mapa europeo del sector a nivel industrial", recuerda el Ministerio.

Como otros sectores, esta industria ha sufrido los efectos de la pandemia, pero al basar su liquidez en proyectos públicos plurianuales (como grandes programas de armamento), las consecuencias más duras de la crisis no se dejarán sentir hasta el medio y largo plazo y de forma variable según el subsector, el tamaño de las empresas, etc, según indican en Defensa.

Hospitales para las batallas

Proporcionar equipamientos para situaciones de crisis, emergencia o conflicto. Es la misión de la empresa aragonesa Arpa EMC (Equipos Móviles de Campaña), que nació en Zaragoza hace más de medio siglo y se ha convertido en líder en el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de soluciones habitacionales y logísticas tanto para fines militares como civiles.





"Ayudamos a los que ayudan", resume Clara Arpa, consejera delegada y segunda generación de esta empresa familiar, que tiene su sede y centro de producción en el polígono Centrovía de La Muela (Zaragoza). Desde allí parten para todos los rincones del mundo los hospitales, cocinas o viviendas móviles que produce para su utilización en las condiciones más extremas y en los lugares más remotos, ya sean misiones de paz, zonas en conflicto o situaciones de catástrofe.





Fundada en 1968, Arpa ha tenido una clara vocación exportadora y es hoy una de las cinco mayores compañías de su sector en el mundo. Sus soluciones logísticas están presentes en más de 50 países. Uno de los hitos más relevantes para la empresa fue el suministro de siete hospitales móviles para Arabia Saudí (2017-2018). También ha suministrado equipos para los Marines de Estados Unidos, pero trabaja para todo tipo de organizaciones, desde el Ejército español y de otros países a organismos internacionales como la OTAN o la ONU. Oenegés o empresas de emergencias y sanitarias también están entre sus clientes.





No tiene constancia de que sus equipos estén hoy desplegados en Ucrania o los puntos fronterizos que acogen a quienes huyen de la guerra, aunque no lo descarta. Clara Arpa sí cree que la "incertidumbre" generada por el estallido bélico ha puesto de relieve «vulnerabilidades» de Europa y marcará un antes y un después para el sector de la Defensa. En este sentido, aboga abiertamente por incrementar el gasto militar. "No hablamos de atacar, pero Europa tiene que consciente de que se debe defender por sí misma en caso de conflicto", sostiene. “Como decía un general romano, si quieres la paz, prepárate para la guerra”.





La confección de sus equipos tiene un gran complejidad ya que se requieren hasta 1.100 proveedores. Aún así, Arpa apuesta por barrer para casa hasta el punto de que sus productos son aragoneses en un 56%, españoles en más de un 80% y europeos en más de un 90% europeos.





Aunque el contexto actual no favorece su negocio por la escasez y el encarecimiento de materias primas, la Arpa está inmersa en ambiciosos proyectos de sostenibilidad e innovación, tanto en el campo energético como en el de telecomunicaciones. Entre ellos, destaca la puesta en marcha de una hidrogenera alimentada por los excedentes de energía que generan las placas fotovoltaicas del tejado de su fábrica. Y ha creado una casa modular energéticamente eficiente (Passivhaus) que a principios de 2023 que instalará en una base española de la Antártida. | INFORMA: Jorge Heras