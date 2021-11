Vuelva usted, con cita previa.

Hace unos días, aproveché para intentar registrar un título en una oficina pública cercana. Para mi sorpresa, vi al entrar que no había nadie, excepto los dos funcionarios que atendían al público. Corrí presuroso hacia la ventanilla, cuando una voz me detuvo: ¿Tiene usted cita previa? Pillado en falta, como suele ocurrir siempre que uno enfrenta a la todopoderosa administración, reconocí avergonzado que no, que no tenía cita previa. Pero, dado que no había nadie más y que mi gestión era muy rápida, tal vez podían atenderme. ¿Y si viene mientras tanto el de la cita previa? Quedé mudo ante tan contundente argumento y me resistí a señalar la obviedad de que seríamos dos atendiendo y dos atendidos. Pues deme usted cita previa, por favor. No podemos, eso tiene que hacerlo por internet.