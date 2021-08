España recibirá cerca de 70.000 millones de euros en los próximos seis años en el marco del plan de recuperación 'Next Generation EU', con el objetivo de reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. Digitalización, sostenibilidad, cohesión social e igualdad son los ejes transversales sobre los que se fundamentan los criterios de asignación de estos fondos, de los que ya han sido transferidos 9.000 millones por parte de la Comisión Europea.

Este instrumento de financiación representa una oportunidad para transformar el tejido empresarial, aunque antes hay que hacer frente al desafío del reparto "eficiente" de estos recursos, como señalan desde el Círculo de Empresarios. Las "exigentes condiciones" para su adjudicación, junto con el hecho de que tienen que ponerse rápidamente, ya que el 70% de los fondos deberán de estar comprometidos antes del fin de 2022, conllevan la necesidad de que los procesos de tramitación sean ágiles y lo menos complejas posible.

Así, ante el riesgo de que haya problemas a la hora de poder distribuir y absorber con facilidad la financiación, el Círculo de Empresarios pone el énfasis en abordar el despliegue con "una estrecha colaboración público-privada y plena transparencia". A su vez, las cámaras catalanas han exigido esta semana que se publiquen con antelación los calendarios de las convocatorias, para preparar y presentar las propuestas, así como la garantía de que el acceso sea posible manteniendo los procesos abiertos el tiempo suficiente.

Mientras, en paralelo han ido surgiendo distintas iniciativas cuya misión es hacer llegar la información sobre las subvenciones disponibles y proyectos en marcha y, en algunos casos, simplificar los pasos a dar para poder optar a ellos. Estas son cuatro plataformas que ya están operativas y una quinta, coordinada por la Unión Europea, que lo estará en breve:

1- Web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Gobierno ha creado una web específica dedicada al Plan de Recuperación que se presentó a Europa y del que dependen los proyectos que se vayan a desarrollar. Este portal ejerce de ‘ventanilla única’ y canaliza la información para acceder a los fondos, que a su vez publican los ministerios, las empresas públicas estatales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras entidades locales. Todas se aglutinan en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, al que te redirecciona la página.

El acceso a la información es gratis y viene acompañado de un servicio de alertas al mail, por suscripción, para recibir las convocatorias en base a las preferencias seleccionadas.

2- CEOExEuropa

La CEOE habilitó en marzo la plataforma ‘CEOExEuropa’, un nuevo servicio de información sobre licitaciones y subvenciones públicas dirigidas a empresas, que deben darse de alta en la página web ceoexeuropa.es.

El servicio no es gratuito: las empresas que quieran darse de alta en el buscador de ayudas deben abonar una cuota anual de 397 euros. A cambio, en este portal se pone al servicio de las empresas y las organizaciones toda la información relativa a las convocatorias de proyectos con cargo a los fondos Next Generation, aunque no son las únicas que incluye: se actualiza diariamente con licitaciones de todas las administraciones públicas españolas de todos los niveles (nacional, autonómico y local).

Además, de esta plataforma digital, la patronal ha lanzado la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos, configurada en torno a una estructura permanente para divulgar y orientar en materia de proyectos europeos, y para incentivar y dinamizar la potencial demanda de fondos por parte de las empresas españolas promoviendo la identificación de proyectos susceptibles de percibir fondos europeos.

3- Yotramito

Otra plataforma de reciente creación (se ha presentado este mismo mes de agosto). Como las dos anteriores, Yotramito detecta y comunica toda la oferta disponible de ayudas. Además, a través de un formulario online va guiando al usuario para identificar las más adecuadas para cada perfil de empresa o negocio.

La novedad en este caso es que también permite acometer el trámite de las ayudas y subvenciones públicas. En la propia plataforma se puede realizar la gestión completa del expediente, incluyendo la solicitud, presentación y justificación. Eso sí, para llegar a este nivel sí hay que pagar, de dos formas: o con una suscripción, por 9,99 euros al mes, o con pago por uso, donde cada solicitud de tramitación tiene un coste de 50 euros.

Esta solución digital está respaldada por el know-how de IDEL, consultora especializada en el acceso y en la gestión de fondos públicos, con una larga trayectoria en el asesoramiento y ayuda para la financiación y rentabilidad de negocios y proyectos.

"Queremos ayudar a que los profesionales autónomos, pequeños negocios y empresas de tamaño medio no dejen pasar de largo ninguna oportunidad”, subraya el CEO de Yotramito, Alejandro Pérez de Cárdenas, quien añade que "en un momento como el actual, el tejido empresarial español no se puede permitir el lujo de perder ni un solo euro”.

4- Consejo General de Economistas

En julio, el Consejo General de Economistas de España habilitó su nueva herramienta online, disponible a través de ReDigital (su área especializada en digitalización). Es un buscador conectado al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas que de forma interactiva proporciona datos por región y tipo de subvención.

Aunque se presenta como orientada a los 55.000 economistas colegiados en España, el buscador es abierto, de libre acceso y gratuito.

5- Finance4Hope

Aún en construcción se encuentra la plataforma inteligente de gestión de ayudas públicas es Finance4Hope, una iniciativa respaldada por la Unión Europea, a través del European Institute of Innovation & Technology (EIT Digital). El desarrollo corre a cargo de la española tufinaziacion.com, con sede en Valencia y parte del grupo LocalEurope, y las italianas GFT y SIA, que se encargarán de levantar un instrumento con el que acercar las ayudas públicas a todas las empresas de la UE, aunque en un inicio el foco está puesto en España, Italia, Grecia, Portugal y Polonia.

Finance4Hope recogerá todas las ayudas europeas de Next Generation EU y de otros programas de ayudas europeos. Y, como Yotramito, dará la opción de cumplimentar los documentos y efectuar los trámites necesarios desde el propio portal, "acortando los tiempos de resolución, eliminando trabas administrativas y facilitando la entrada de otros financiadores en las operaciones de subvención", según aseguran en un comunicado.

EIT Digital tiene como objetivo lanzar la plataforma en los cinco países mencionados durante el presente año 2021, aunque desde LocalEurope no han confirmado fecha de arranque aproximada.