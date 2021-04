La pandemia ha traído consigo muchos cambios. Uno de ellos ha sido la digitalización. Las empresas han vivido una transformación digital acelerada, y han conseguido seguir siendo operacionales desde varios puntos y no solo desde una oficina. Esta digitalización ha hecho que la zona de ciberataques sea más amplia y más dispersa, por lo que la inversión en ciberseguridad debería crecer al mismo ritmo. Los expertos alertan de que no es así.

Las empresas creen que con poca inversión están ciberseguras, según el informe sobre el Estado de la Seguridad Digital de las empresas españolas publicado por la compañía de ciberseguridad Open Cloud Factory. La percepción que tienen las empresas sobre la seguridad digital de sus entornos de trabajo es mayor que las medidas que se toman para evitar ciberataques.

Darrag Kelly, el director de estrategia y alianzas de comercialización de Open Cloud Factory, señala que el 90% de las empresas es consciente de la importancia de la seguridad digital y que asegura que este último año le han dado la atención necesaria. “Pero algo falla porque cuando vemos el presupuesto asignado se ve que ha bajado en el último año”. apunta Kelly.

El principal cambio que ha habido en este año pandémico es la transformación digital “super acelerada”. Darrag insiste en que las empresas han puesto el foco en lo operacional: “Están con la sensación de haber superado digital un reto, pero a nivel de seguridad todavía queda un trecho”.

Daniel Jiménez, director general de empresas de Vodafone, asegura que las pymes y autónomos tienen desconocimiento sobre la ciberseguridad. “No saben lo que tienen que proteger”, puntualiza Jiménez. Además, alerta de que por mucho que se conveza a las empresas, pymes y autónomos de la importancia de la ciberseguridad, “sino tienen departamento de seguridad informática, no van a tener seguimiento”.

El director general de empresas de Vodafone explica que suelen acudir al proveedor, a la compañía que tienen en el mismo polígono o en el barrio “y les da una solución puntual. No hay seguimiento”, insiste. Por ello, incide en que necesitan protección recurrente de seguridad. Jiménez considera que las empresas de ciberseguridad tienen que sacar tecnología adaptada y servicios que puedan utilizar muchos.

Inversión

El director de estrategia de Open Cloud Factory explica que el crecimiento digital y ciber está siendo de cerca del doble dígito, por lo que las empresas incrementan su presupuesto, más o menos, al mismo nivel. “Por ello, el presupuesto en ciberseguridad debería ir creciendo también en doble dígito cada año”.

Kelly confía en que la evolución de las empresas en este tema sea positiva. Reitera que lo que han hecho en este último año es centrarse en porder funcionar en lo digital y ya solucionan un ataque cuando suceda. “En la pandemia, las empresas se han centrado en comunicación en conectividad, pero lleva implícito mucho riesgo”, explica.

Los empleados antes estaban en un sitio más cerrado, más controlado, a nivel de ciber también, pero ahora están trabajando desde sus casas y ahí es más difícil controlarles. “Hasta ahora no hemos prevenido, es muy difícil porque esta necesidad no estaba prevista, la seguridad de este nuevo escenario es muy complicada”, asegura.

Hay empresas que ya lo tenían implementado y están de enhorabuena, pero ha sido la anticipación digital la que les ha permitido asegurarlo porque ya tenían superada la parte digital. Darrag Kelly se muestra optimista, ya que se queda en cómo las empresas han podido solucionar la parte digital porque es una buena evidencia de que se pueden hacer las cosas bien.

Papel de las administraciones

Las administraciones públicas tienen la ventaja de que están sujetas a un esquema nacional de seguridad, hay algo que les une, una referencia para que puedan alcanzar ese nivel de seguridad, “En este sentido es más gestionable y a nivel estatal se puede contrastar como van unos y otros con una cosa común, que no existe en la parte privada”, explica.

Por ello, es importante que las administraciones ayuden a pymes y autónomos: “Hay una estrategia y cada vez va aterrizando más. Yo creo que empezamos a ver cómo empieza a mejorar”.