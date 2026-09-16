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La UE quiere cambiar las reglas: la Comisión aprueba la nueva tarjeta digital de la Seguridad Social que ayudará a miles de trabajadores que tengan que desplazarse a otros países

La Comisión Europea propone sustituir buena parte del papeleo transfronterizo por documentos digitales que podrán guardarse en el móvil y verificarse al instante en los 27 países

La UE quiere plantear esta nueva medida de protección para sus ciudadanos

La UE quiere plantear esta nueva medida de protección para sus ciudadanos

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Muchos ciudadanos desconocen que si viajan a otro país de la Unión Europea y necesitan atención médica, cuentan con un documento que les permite acceder a la sanidad pública en condiciones similares a las de su país de origen. Se trata de la Tarjeta Sanitaria Europea, un elemento imprescindible para viajar por Europa y que, sin embargo, muchos turistas olvidan solicitar antes de sus desplazamientos. Ahora, la Unión Europea trabaja en un nuevo paso para reforzar la protección de sus ciudadanos mediante una futura Tarjeta Digital Europea de Seguridad Social.

Esta nueva herramienta está pensada para facilitar los trámites de las personas que trabajan, viven o viajan entre distintos países. La Comisión Europea presentó ayer, 15 de septiembre de 2026, el reglamento que crea el marco para la llamada European Social Security Pass (ESSPASS). La iniciativa permitirá acceder a documentos de Seguridad Social desde la futura Cartera de Identidad Digital Europea y comprobar su validez de forma inmediata.

No se tratará simplemente de tener un PDF guardado en el teléfono. El objetivo es utilizar credenciales digitales verificables, de manera que una administración, un hospital o una inspección de trabajo pueda comprobar electrónicamente que el documento es auténtico y continúa vigente. La propuesta se encuentra todavía pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que el sistema no entrará en funcionamiento de forma inmediata.

La Comisión calcula que alrededor de 14 millones de ciudadanos de la UE viven o trabajan en otro Estado miembro, lo que da una idea del volumen de trámites que podría verse afectado por la digitalización.

El certificado A1 será el primero en llegar

El primer documento que se incorporará al nuevo sistema será el A1, utilizado por las empresas y los trabajadores desplazados temporalmente a otro Estado miembro para acreditar qué legislación de Seguridad Social se les aplica.

La Comisión plantea que el A1 digital esté disponible un año después de la entrada en vigor del reglamento ESSPASS. Posteriormente, en un plazo de hasta tres años, se incorporarán la Tarjeta Sanitaria Europea y el resto de documentos de coordinación de la Seguridad Social. Además, los documentos en papel seguirán disponibles como alternativa.

Sesión plenaria del Parlamento Europeo

Sesión plenaria del Parlamento Europeo / Laurie DIEFFEMBACQ

El funcionamiento busca ser sencillo para el ciudadano. La solicitud continuará realizándose a través de los canales nacionales conectados con los servicios europeos. Una vez emitido el documento, podrá almacenarse en la Cartera de Identidad Digital Europea y presentarse desde el teléfono móvil cuando sea necesario.

Una comprobación inmediata frente al papeleo actual

Uno de los principales cambios estará en la verificación de los documentos. En lugar de depender únicamente de un papel o un archivo digital estático, las autoridades podrán comprobar electrónicamente si una credencial sigue siendo válida y verificar los derechos de Seguridad Social de una persona. La Comisión señala que esto permitirá detectar con mayor facilidad documentos falsificados o situaciones irregulares.

El sistema también afectará a la lucha contra el fraude laboral. La nueva propuesta refuerza al mismo tiempo las competencias de la Autoridad Laboral Europea (ELA), que contará con más herramientas para realizar análisis de riesgos, facilitar inspecciones conjuntas y mejorar el intercambio de información entre los organismos nacionales.

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La Comisión plantea crear oficiales nacionales de enlace para las inspecciones que ayuden a coordinar actuaciones entre países. La iniciativa se apoya en la identidad digital europea y en infraestructuras digitales comunitarias diseñadas para que las credenciales puedan verificarse de forma segura y transfronteriza. La propuesta pretende que una persona que se desplaza de un país a otro pueda demostrar sus derechos de Seguridad Social sin tener que repetir los mismos trámites cada vez que cruza una frontera.

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