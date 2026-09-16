Las gasolineras con los precios más económicos este miércoles 16 de septiembre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,458€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

Hoy, miércoles 16 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,368€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,388€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene el gasoil a 1,510€ el litro. En Adeje, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Autopista TF-1, cruce La Caleta, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,510€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo tiene un precio de 1,510€ el litro.

Tenerife tiene hoy, miércoles 16 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,368€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el litro está a 1,388€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,458€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,708€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En San Andrés y Sauces, Avenida Los Sauces, 40, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,714€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,729€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,739€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 16 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,605€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,614€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El Hierro tiene hoy, miércoles 16 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,642€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,739€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,773€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,889€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,889€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,879€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,879€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,849€ el litro. La segunda opción más barata es la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en Vallehermoso a 1,849€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,729€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,729€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,458€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, miércoles 16 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,388€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,510€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,529€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación PCAN es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Avenida Los Menceyes, 223, a 1,398€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO TACO a 1,399€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 16 de septiembre está en la estación de servicio PCAN a 1,576€ el litro de diésel en Carretera TF-24 La Laguna - El Portillo km 2. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,598€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SHELL LA LAGUNA de Avenida Calvo Sotelo es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,509€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 a 1,538€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/09/2026 8:11:58]