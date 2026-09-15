Es oficial: las familias tinerfeñas con menores a su cargo pueden pedir esta ayuda de hasta 115 euros

Las familias tinerfeñas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pueden aumentar la cuantía que reciben gracias a un complemento de hasta 115 euros si cumplen los requisitos establecidos. La Seguridad Social contempla esta ampliación para determinados hogares en función de sus ingresos y circunstancias familiares, con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.

Este ingreso forma parte del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y permite a determinadas familias recibir una cantidad mensual por cada menor a cargo, incluso aunque no tengan derecho a cobrar el Ingreso Mínimo Vital completo. La cuantía llega a su máximo en los niños de 0 a 3 años y se reduce según aumenta la edad:

Menores de 3 años: 115 euros al mes por hijo.

115 euros al mes por hijo. De 3 a 6 años: 80,50 euros al mes por hijo.

80,50 euros al mes por hijo. De 6 a 18 años: 57,50 euros al mes por hijo.

Las familias con hijos a cargo pueden acceder a una ayuda mensual de la Seguridad Social. Su objetivo es reducir el riesgo de pobreza infantil.

Estas familias pueden cobrar el CAPI / Archivo

Además, no es necesario cobrar el IMV completo para poder recibirlo. Los hogares con ingresos medios o bajos que superen los límites establecidos para la prestación general pueden tener derecho al CAPI si cumplen el resto de condiciones.

La cantidad que recibe cada familia depende de la edad de los hijos a 1 de enero del año correspondiente. El complemento está dirigido a hogares con menores de edad que cumplan los requisitos económicos y de residencia establecidos por la Seguridad Social.

Entre las condiciones se encuentra tener residencia legal y continuada en España, convivir con los menores y respetar los límites de ingresos y patrimonio fijados para acceder a esta ayuda.

Las familias que no cobran el IMV también pueden recibirlo

El CAPI tiene unos límites económicos más amplios que el IMV. Por ello, una familia puede quedarse fuera del IMV y tener derecho a este complemento. Con carácter general, los ingresos del ejercicio anterior deben estar por debajo del 300% de la renta garantizada del IMV correspondiente a la composición de la unidad familiar. También existe un límite de patrimonio, situado en el 150% del establecido para el IMV, sin contar el valor de la vivienda habitual.

Los límites anuales indicados para algunas composiciones familiares son:

34.332,48 euros para un hogar monoparental con un menor.

42.255,36 euros para un hogar monoparental con dos menores o para dos adultos con un menor.

50.178,24 euros para dos adultos con dos menores.

Límites de rentas para pedir el IMV / El Día / Seguridad Social

La Seguridad Social también comprueba el patrimonio y los activos de la unidad de convivencia antes de reconocer el complemento.