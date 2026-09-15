Es oficial por la DGT: multas de 200 euros para los aficionados del CD Tenerife que lleven esto en su coche cuando vayan al Heliodoro Rodríguez López esta temporada

El CD Tenerife ha arrancado la temporada de forma inmejorable. El conjunto blanquiazul se ha adaptado rápidamente a la categoría de plata tras un año alejado del fútbol profesional, devolviendo la ilusión a una afición que vuelve a lucir sus colores con orgullo. Muchos seguidores colocan banderas, bufandas u otros símbolos del equipo en sus vehículos para mostrar su apoyo, pero deben tener cuidado, porque esta práctica puede acabar en una multa de la Policía si no cumple con la normativa establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Hay un gesto muy habitual entre los conductores que puede terminar saliendo caro, colgar objetos del retrovisor interior del coche como minibufandas de equipos de fútbol, banderines, rosarios, ambientadores o pequeños adornos.

La multa por llevar objetos colgados del espejo retrovisor asciende a 200 euros / ED

Sin embargo, llevarlos en una determinada posición puede convertirse en motivo de sanción. La normativa de tráfico no establece una lista concreta de objetos prohibidos. Lo que exige es que el conductor mantenga una visión clara de la vía. Por eso, el problema aparece cuando el elemento colocado frente al parabrisas dificulta esa visión.

Una minibufanda puede costar 200 euros

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que la superficie acristalada del vehículo debe permitir una visibilidad diáfana de la carretera. La norma también señala que los elementos colocados en el vehículo no pueden impedir la correcta visión del conductor. Esto significa que no está prohibido por sí mismo colgar una minibufanda o un ambientador, pero un agente puede sancionar al conductor si considera que ese objeto interfiere en su campo visual.

La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos. La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes o en otras disposiciones deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor. Reglamento General de Circulación — Dirección General de Tráfico

La situación es más evidente con objetos que se mueven mientras el coche circula. Una bufanda, una cinta o un adorno colgado del espejo puede balancearse con los baches, las curvas o las frenadas, creando una interferencia que no existía cuando el vehículo estaba parado.

La multa no quita puntos del carnet

La sanción puede alcanzar los 200 euros, aunque el conductor puede beneficiarse de la reducción del 50% por pronto pago cuando reúna las condiciones para ello. No lleva aparejada la pérdida de puntos.

En estos casos te pueden multar por colgar objetos del retrovisor / El Día / ChatGPT

La misma regla sirve para muchos otros objetos que suelen aparecer en el interior de los coches. Un ambientador de gran tamaño, un rosario, unas llaves, un muñeco, una acreditación o cualquier otro elemento que reduzca la visión puede recibir el mismo tratamiento.

Por eso, la DGT recomienda mantener despejada la zona del parabrisas y del retrovisor interior. La clave está en que el agente debe valorar si realmente existe una interferencia con la visibilidad, por lo que no todo objeto colocado en ese lugar supone automáticamente una sanción.

La forma más sencilla de evitar problemas es también la más evidente, no llevar ningún elemento colgado del retrovisor interior.