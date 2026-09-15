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Los alimentos mantienen la inflación en el 2,3% en agosto, pese a que el IPC general sube hasta el 4,3%

Es la tasa más alta de los últimos tres años y medio, siete décimas superior a la de julio, aunque la subyacente baja una décima, hasta el 2,9%

Pasillo con alimentos de un comercio de alimentación

Pasillo con alimentos de un comercio de alimentación / EHU

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

En contra de lo que muchos analistas habían vaticinado y a pesar de que la tendencia internacional es de altas subidas, España ha logrado mantener la inflación de los alimentos, que el pasado agosto se situó en el 2,3% mientras la inflación general se disparaba hasta el 4,3% por el encarecimiento de los carburantes, según ha hecho público este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, bajó una décima en agosto, hasta el 2,9% interanual, lo que, al entender del Gobierno, confirma que las presiones de fondo siguen contenidas.

Gráfico que muestra la evolución del IPC en España.

Si la tasa anual del IPC se elevó en siete décimas el mes pasado, hasta el ya citado 4,3%, fue principalmente porque los carburantes siguen sufriendo los efectos del choque energético que desató la guerra en Irán, explica el Ministerio de Economía en una nota, en la que subraya, además, que los combustibles incorporaron este agosto un efecto base después de que en el mismo mes de 2025 bajaran. Es la tasa de inflación más alta que registra España desde hace tres años y medio, desde febrero de 2023, cuando el impacto de la guerra de Ucrania todavía pasaba factura sobre el coste de la vida.

Rebajas fiscales

Así las cosas, el departamento que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo recuerda que las medidas del plan de respuesta aprobado en marzo para mitigar los efectos económicos del conflicto bélico "están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro", indica en el mismo comunicado.

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Frente a ello, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene en el 2,3% interanual, de manera que la inflación acumulada de esta categoría desde que empezó la guerra en Oriente medio, en febrero pasado, es negativa, del -0,65%. La inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior que la de la Eurozona, en el 19,3% y 19,6%, respectivamente (periodo febrero 2022-agosto 2026), destaca Economía.

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