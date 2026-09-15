Santa Cruz de La Palma e Ingenio tendrán las primeras viviendas industrializadas de Canarias

Las primeras promociones de viviendas públicas industrializadas a precios asequibles de Canarias se desarrollarán en el municipio grancanario de Ingenio y en Santa Cruz de La Palma, según anunció la directora general de Industria del Gobierno regional, Ana Zurita, durante la primera reunión técnica de la estrategia para impulsar y desarrollar la construcción industrializada en las Islas.

El Gobierno canario trabaja desde 2023 en una hoja de ruta para transformar el modelo constructivo mediante sistemas que permitan fabricar elementos de las viviendas en instalaciones industriales y reducir los tiempos de ejecución. Zurita destacó que esta modalidad puede contribuir a afrontar el problema de acceso a la vivienda en Canarias, al permitir poner nueva oferta en el mercado en plazos más reducidos.

Dentro de esta estrategia se han impulsado incentivos para fabricantes de productos destinados a la construcción industrializada y se han creado oficinas técnicas junto a las patronales provinciales del sector. El objetivo es diseñar un ecosistema propio para una actividad que, según los promotores, necesita avanzar en innovación, transformación digital y nuevos métodos de construcción.

Los primeros proyectos serán dos edificios de viviendas industrializadas, asequibles e incentivadas sobre suelo público, promovidos por la Dirección General de Industria junto a los ayuntamientos de Ingenio y Santa Cruz de La Palma. Las actuaciones saldrán a concurso a final de mes y tendrán un plazo de ejecución previsto de unos diez meses, un periodo inferior al de una promoción tradicional.

Aunque la construcción industrializada permite reducir los tiempos y mejorar la planificación de los proyectos, desde el sector advierten de que no implica necesariamente una rebaja de costes. En Canarias, los condicionantes derivados de la insularidad continúan elevando el precio de los materiales y de los procesos constructivos.

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, señaló que el reto es que las islas puedan contar con una industria propia vinculada a esta nueva forma de construir. Para ello, considera necesario resolver obstáculos como la falta de un marco normativo específico, la financiación y los seguros.

Uno de los principales problemas es que las entidades financieras todavía no aplican los mismos mecanismos que en la construcción tradicional, ya que estos sistemas no están plenamente reconocidos dentro del marco hipotecario actual. Además, el sector trabaja en adaptar la regulación para que Canarias pueda mantenerse como una de las regiones de referencia nacional en construcción industrializada.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas