El Gobierno lo hace oficial: los menores extutelados pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital desde los 18 años si cumplen estos requisitos de la Seguridad Social

El Gobierno de España ha anunciado una importante novedad para miles de ciudadanos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) amplía su alcance con un nuevo colectivo de posibles beneficiarios después de que la Seguridad Social confirmara que determinados jóvenes que hayan cumplido 18 años y se encuentren en esta situación podrán solicitar la ayuda si cumplen los requisitos.

Según los últimos datos publicados por el organismo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya llega a más de 2,7 millones de personas y beneficia a unos 800.000 hogares en España, consolidándose como una de las principales ayudas del sistema de la Seguridad Social.

La cuantía de la prestación varía en función de las circunstancias del solicitante y del número de integrantes de la unidad de convivencia, por lo que las familias con más miembros pueden acceder a importes superiores. Ahora, el Gobierno busca reforzar la protección de un colectivo considerado especialmente vulnerable.

Así pueden conseguir el IMV los extutelados

La Seguridad Social ha abierto la puerta a que cobren el IMV los jóvenes que han pasado por un centro de protección de menores y han alcanzado la mayoría de edad. La normativa contempla esta excepción para evitar que estos ciudadanos se queden sin ingresos al abandonar el sistema de protección.

Proyecto de la fundación canaria Main dirigido a facilitar la inclusión social de jóvenes extutelados / José Pérez Curbelo / LPR

Con carácter general, el IMV individual exige tener al menos 23 años, pero los jóvenes extutelados pueden solicitarlo entre los 18 y los 22 años, siempre que cumplan el resto de requisitos económicos y de residencia establecidos.

Para un joven extutelado que vive solo, la renta garantizada del IMV en 2026 es de 733,60 euros mensuales, repartidos en 12 pagas. Sin embargo, esa no es la cantidad que recibirá. El IMV funciona como un complemento de ingresos: la Seguridad Social calcula la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos que tenga el beneficiario. Además, si tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65 %, la renta garantizada puede incrementarse un 22 %.

Cuantías del IMV / El Día / Seguridad Social

No tienen que demostrar años de vida independiente

Una de las principales ventajas de esta vía es que los jóvenes extutelados no tienen que acreditar el periodo de emancipación previa que se exige a otros solicitantes jóvenes. Tampoco necesitan demostrar un determinado periodo de cotización a la Seguridad Social para acceder por esta vía. La salida del sistema de protección se considera una circunstancia suficiente para aplicar esta excepción. Además, deben acreditar residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud y encontrarse dentro de los límites de ingresos y patrimonio establecidos para una persona que vive sola.

Límites de rentas para pedir el IMV / El Día / Seguridad Social

La documentación que acredita que el joven estuvo bajo tutela pública es fundamental. Para solicitar la prestación debe aportar un certificado expedido por la administración competente en materia de protección de menores. En Canaria, este documento corresponde al organismo autonómico encargado de la protección de la infancia y las familias. Junto a este certificado, el solicitante deberá preparar su DNI o NIE y el certificado de empadronamiento. No es necesario presentar por separado toda la información fiscal, ya que la Seguridad Social puede comprobar los datos económicos mediante el intercambio de información con la Agencia Tributaria.

La petición se presenta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Puede hacerse por internet, con o sin certificado digital, o de forma presencial. Los jóvenes que no dispongan de certificado digital pueden utilizar el servicio online habilitado por la Seguridad Social. El procedimiento permite identificarse mediante una fotografía en tiempo real junto al documento de identidad y adjuntar la documentación necesaria.

Una vez enviada la solicitud, es importante conservar el código de seguimiento que facilita el sistema para consultar posteriormente el estado del expediente.