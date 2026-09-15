Las gasolineras con los precios más económicos para repostar hoy martes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 15 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,458€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Los Realejos, isla de Tenerife, en Carretera TF-342 Los Realejos - La Guancha km 15. Allí, la estación DISA tiene la Gasolina 98 a 1,469€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2. Allí tiene un precio de 1,499€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,500€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,358€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,458€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Los Realejos, Carretera TF-342 Los Realejos - La Guancha km 15, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,469€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde sale a 1,499€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,500€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 15 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,358€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la estación de GMOIL ofrece la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,708€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,714€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,699€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tazacorte, estación de SHELL en Avenida de la Constitución, donde se puede encontrar el gasoil a 1,724€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 15 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,575€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,614€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,889€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,889€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 15 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,642€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,729€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,773€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,879€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,879€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,879€ el litro.

La Gomera tiene hoy, martes 15 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,709€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,729€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso en Carretera Los Apartaderos km 1 tiene un precio de 1,839€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,458€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,499€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la estación de servicio GMOIL ofrece el diésel a 1,499€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,500€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,358€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,558€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,576€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-24 La Laguna - El Portillo km 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,539€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 15 de septiembre, está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 a 1,388€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/09/2026 8:09:20]