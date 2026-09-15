La escalada del diésel se come la rebaja fiscal del Gobierno y mantiene la presión sobre los precios

La escalada del precio del diésel está poniendo a prueba el escudo fiscal desplegado por el Gobierno para contener el impacto de la crisis energética. El gasóleo acumula un encarecimiento superior al 30% respecto al verano pasado y su cotización continúa en niveles elevados pese a que desde el 1 de septiembre disfruta de una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, cuatro veces superior a la aplicada a la gasolina que es de cinco céntimos por litro.

La diferencia en las ayudas ha conseguido, al menos temporalmente, invertir de nuevo los precios en las estaciones de servicio: la gasolina vuelve a ser más cara que el diésel por primera vez desde marzo. Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de gasolina se sitúa alrededor de 1,815 euros, frente a los 1,795 euros del gasóleo.

Pero detrás de ese aparente alivio para los vehículos diésel se esconde una subida mucho más intensa del precio del carburante. El cambio de posiciones se debe fundamentalmente a la intervención fiscal del Gobierno y no a una relajación del mercado del gasóleo.

El mecanismo de salvaguarda diseñado por el Ejecutivo se activó después de que el gasóleo registrara en julio un incremento interanual del 15,7%, por encima del umbral del 15% previsto para intensificar las ayudas. Como consecuencia, la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al diésel se ha ampliado en septiembre hasta los 20 céntimos por litro. En la gasolina, cuyo encarecimiento fue del 7,3%, la rebaja ha quedado reducida a cinco céntimos.

La fotografía, por tanto, resulta engañosa. El diésel vuelve a ser ligeramente más barato que la gasolina, pero necesita una ayuda fiscal mucho mayor para conseguirlo. Y una parte de esa rebaja está siendo absorbida por la subida de las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos.

A comienzos de septiembre, cuando entró en vigor el nuevo esquema fiscal, la reducción adicional de diez céntimos en el impuesto del diésel respecto a agosto no llegó íntegramente al surtidor. El descenso inicial del precio medio rondó los seis céntimos, en un mercado sometido a fuertes tensiones de aprovisionamiento y refino.

Un 30% más caro que hace un año

Los datos de inflación conocidos este martes confirman la magnitud del golpe. El Índice de Precios de Consumo (IPC) escaló siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsado fundamentalmente por los carburantes.

Dentro de la cesta del INE, el gasóleo destaca especialmente: cuesta un 30,3% más que hace un año. Los combustibles líquidos, por su parte, acumulan una subida todavía mayor, del 46,4%. La presión del combustible ha elevado la inflación del grupo de transporte hasta el 9,5% interanual, más de tres puntos por encima del mes anterior y su mayor tasa en cuatro años. Solo durante agosto, los carburantes y lubricantes para vehículos personales se encarecieron un 10%.

El impacto va mucho más allá de lo que pagan directamente los conductores. España mantiene una elevada dependencia del gasóleo en el transporte de mercancías y por carretera, por lo que una subida sostenida termina trasladándose a los costes logísticos de empresas, supermercados, industria y distribución.

El Ministerio de Economía atribuye el repunte a la persistencia del ‘shock’ energético asociado al conflicto en Oriente Próximo que impide la normalidad en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y a un efecto estadístico, ya que los carburantes habían bajado en agosto del año pasado.

El crudo Brent ha vuelto a superar recientemente la barrera de los 100 dólares por barril, mientras los productos refinados soportan tensiones adicionales por los problemas de oferta y capacidad de refino.

La amenaza de octubre

El gran interrogante se desplaza ahora al 1 de octubre. Las rebajas fiscales vigentes están diseñadas, en principio, hasta finales de septiembre y las estaciones de servicio temen que su retirada coincida con unos mercados internacionales todavía tensionados.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que, si no se adoptan nuevas medidas, el impacto será especialmente intenso en el gasóleo. Sus cálculos apuntan a que su precio de venta al público podría aumentar unos 24,20 céntimos por litro a partir de octubre, frente a 6,05 céntimos en el caso de la gasolina. La patronal reclama por ello mantener medidas extraordinarias, entre ellas nuevas rebajas fiscales, para evitar que el encarecimiento internacional se traslade íntegramente al consumidor.

El escenario resulta especialmente delicado porque el diésel es ya uno de los productos que más contribuyen al nuevo episodio inflacionista. La subida de los carburantes ha llevado el IPC general al 4,3% y el IPCA español al 4,6%, ampliando la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

La evolución de septiembre deja así una paradoja: el diésel vuelve a ser más barato que la gasolina, pero no porque haya desaparecido la tensión sobre su precio. Al contrario. Ha necesitado una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro para situarse apenas unos céntimos por debajo.

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Mientras las cotizaciones internacionales sigan al alza, una parte creciente del escudo fiscal corre el riesgo de diluirse antes de llegar al bolsillo del conductor. Y si las ayudas desaparecen en octubre sin una caída paralela del mercado, el diésel puede volver a convertirse en uno de los principales focos de presión sobre la inflación durante el otoño.