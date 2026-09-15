El Comisionado de Transparencia eleva su presupuesto para 2027 hasta los 1,66 millones

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias contará con una previsión presupuestaria de 1,661 millones de euros para 2027, 330.000 euros más que en el ejercicio anterior. La propuesta fue presentada este martes por la comisionada, Noelia García, a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, durante una reunión celebrada en la Cámara autonómica.

El incremento responde, según el organismo, a la necesidad de adaptar sus recursos al aumento de la demanda ciudadana y al volumen y complejidad de las funciones que tiene atribuidas. La principal partida de crecimiento estará vinculada al refuerzo de los medios humanos, una de las prioridades planteadas para el próximo ejercicio.

La propuesta incluye también fondos para la mejora y actualización de los aplicativos informáticos, para agilizar la gestión y la tramitación de los expedientes y mejorar los servicios que se prestan. A estas medidas se suma la continuidad del Plan Estratégico del Comisionado. "Lo más destacable en nuestras peticiones presupuestarias para 2027 es el incremento de medios humanos, las mejoras en los aplicativos informáticos y el seguimiento del Plan Estratégico del Comisionado", señaló Noelia García.

74 céntimos por habitante

Con la dotación prevista para 2027, el gasto del organismo supondría 74 céntimos por habitante y año. La cifra engloba los recursos destinados a las funciones de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que desarrolla el Comisionado en Canarias. García trasladó a la presidenta del Parlamento la necesidad de adecuar los recursos disponibles a las responsabilidades del organismo y al incremento de la demanda ciudadana. El objetivo de la propuesta es reforzar su capacidad operativa y continuar con el desarrollo de las políticas de transparencia y acceso a la información pública.