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La Seguridad Social lo confirma: el Gobierno paga de media 502 euros al mes de IMV a los hogares beneficiarios

Los beneficiarios no cobran una cantidad fija ya que el importe depende de los ingresos y de las personas que forman la unidad de convivencia

Pagos indebidos del IMV: "Se equivoca la Seguridad Social y encima me embargan la cuenta"

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Daniel Tortajada

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Luis Miguel Mora

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas económicas de la Seguridad Social en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha desvelado ahora cuál es la cuantía media que reciben los beneficiarios.

El Gobierno abona de media 502,80 euros al mes por cada hogar beneficiario del IMV, según los últimos datos oficiales publicados en septiembre de 2026. Sin embargo, esta cifra no significa que todas las familias reciban esa cantidad. Actualmente, la prestación alcanza a 2,7 millones de personas y más de 800.000 hogares, según los últimos datos disponibles.

El IMV funciona como una renta garantizada, por lo que el Estado calcula primero cuánto dinero corresponde al hogar según su composición y después descuenta los ingresos que ya recibe la familia.

La cantidad cambia según las personas que viven en el hogar

En 2026, una persona que vive sola tiene una renta garantizada de 733,60 euros mensuales. Para dos adultos o un adulto con un menor, el límite sube hasta 953,68 euros, mientras que para una unidad formada por dos adultos y un menor llega a 1.173,76 euros.

Cuantías del IMV

Cuantías del IMV / El Día / Seguridad Social

La Seguridad Social no abona automáticamente esas cantidades completas. Por ejemplo, si dos adultos tienen unos ingresos de 400 euros al mes, el IMV cubriría la diferencia hasta los 953,68 euros, por lo que recibirían 553,68 euros mensuales.

Por este motivo, algunos hogares pueden cobrar apenas 200 euros, mientras que otros, cuando carecen prácticamente de ingresos, pueden superar los 1.300 euros al mes. La cifra de 502,80 euros es simplemente la media de todos esos pagos.

Los hogares con menores pueden cobrar un complemento adicional

Las familias con hijos también pueden recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que se suma a la cuantía del IMV cuando se cumplen los requisitos. Este año, la ayuda alcanza:

  • 115 euros al mes por cada menor de tres años.
  • 80,50 euros para los niños de entre tres y seis años.
  • 57,50 euros para los menores de entre seis y 18 años.

Además, este complemento puede reconocerse incluso a determinados hogares que superan el límite de ingresos del IMV, siempre que entren dentro de los márgenes establecidos para recibir la ayuda destinada a la infancia.

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Así, la cantidad final que recibe cada familia depende tanto de sus ingresos como del número de adultos y menores que forman su unidad de convivencia.

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