Cosmética
Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones
El grupo de perfumería y cosmética abonará 900 millones cuando se cierra el acuerdo y los otros 300 en el primer trimestre de 2029
Dejó muy claro Puig, al dar carpetazo a la operación de fusión con el gigante neoyorkino Estée Lauder, que la compañía no estaba en venta y que, en todo caso, estaba interesada en comprar ella a otras empresas. Ni cuatro meses después de terminar sin acuerdo aquellas negociaciones, el grupo de perfumería, maquillaje y cosmética con sede en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha anunciado el primer movimiento en esta línea: hacerse con el 100% de Isdin.
Puig ha trasladado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha llegado a un acuerdo con la familia Esteve (dueños de la farmacéutica catalana con el mismo nombre) para adquirir su 50% de Isdin. La compañía pagará 1.200 millones de euros por esta parte de la empresa, 900 de los cuales los abonará cuando se cierre formalmente la operación y el resto, 300 millones de euros, serán un pago diferido que está previsto que se salde en el primer trimestre de 2029.
"Ampliar nuestra presencia en dermocosmética es una prioridad estratégica para Puig", contextualiza José Manuel Albesa, consejero delegado de Puig, en un comunicado. "Isdin es una compañía única, con un sólido equipo directivo, una estrategia clara y una posición diferenciada en dermatología y cuidado de la piel; la plena propiedad proporcionará a Puig la mejor plataforma para apoyar su próxima fase de crecimiento, reforzar nuestra presencia en dermocosmética y seguir invirtiendo en la ciencia, la innovación y la fortaleza de marca que han hecho de Isdin una empresa de éxito", agrega.
De hecho, esta compañía tiene previsto anunciar a finales de octubre su nuevo plan estratégico de crecimiento y lo único que ha avanzado del mismo es que la cosmética tendrá un lugar central en él. Puig, que ingresó más de 5.000 millones de euros en 2025 (y lleva más de 2.300 millones facturados en la primera mitad de 2026) vive sobre todo de la venta de perfumería, que supone prácticamente tres cuartas partes de su volumen de negocio. De ahí que vean mucho margen de crecimiento en el resto de áreas de negocio: el del maquillaje, que es el segundo más importante por volumen de ingresos, y el de la cosmética.
"Esta operación está plenamente alineada con nuestra ambición a largo plazo de consolidar nuestra presencia en el cuidado de la peil y generar valor para todos nuestros 'stakeholders'", completa Albesa, plenamente alineado con un Marc Puig, presidente ejecutivo de la firma, que destaca en el mismo comunidado la trayectoria conjunta de cinco décadas con la familia Esteve detrás de Isdin, el trabajo hecho hasta ahora para "construir una compañía única en la intersección entre la ciencia y la belleza" y que Puig "afronta esta nueva etapa con un compromiso a largo plazo con Isdin, sus personas, su cultura científica y su desarrollo de futuro".
En cuanto a la familia Esteve, la operación se enmarca en un proceso que lleva años en marcha de que su farmacéutica se especialice en desarrollar medicamentos para enfermedades raras y/o minoritarias. Así lo recuerda, veladamente, el presidente del consejo de administración de Corporación Químico-Farmacéutica Esteve en el mismo comunicado. "Isdin es el resultado de una colaboración excepcional entre dos familias que compartían la ambición de mejorar la salud de la piel a través de la ciencia y de la innovación", recuerda el mismo. "Este acuerdo se ha alcanzado con plena confianza en el futuro de Isdin bajo el liderazo de Puig y en el compromiso de CQFE [Corporación Químico-Farmacéutica Esteve] de preservar y desarrollar su legado industrial en el ámbito de la salud y el medicamento", remata.
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Fuente: El Periódico
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