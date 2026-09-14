¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy lunes?

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, lunes 14 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 95 a 1,200€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,200€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,300€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,300€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,200€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,200€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,200€ el litro, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje a 1,200€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,200€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,200€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,300€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta en Adeje a 1,300€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,708€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,714€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,669€ el litro. La segunda mejor opción está en Tazacorte, a 1,724€ el litro en SHELL en Avenida de la Constitución.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy lunes 14 de septiembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,545€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,614€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,749€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,859€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,889€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,889€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,609€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,729€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, lunes 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,699€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,709€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,829€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,869€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,879€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,200€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,458€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este lunes 14 de septiembre está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,300€ el litro de diésel en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 1,499€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La estación TGAS-TU TRÉBOL es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,200€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,358€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,499€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 14 de septiembre, está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 a 1,388€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,499€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,499€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [14/09/2026 8:10:08]