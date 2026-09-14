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Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal es clara y permite a los propietarios recurrir a este artículo si un vecino tiene su vivienda en mal estado

La normativa obliga a los propietarios a conservar sus viviendas para evitar daños, humedades, plagas o problemas de salubridad que puedan afectar al resto del edificio

El resto de vecinos puede apelar a que se tomen medidas en este caso

El resto de vecinos puede apelar a que se tomen medidas en este caso / Freepik

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

En las comunidades de vecinos existen normas que pretenden garantizar la convivencia y mantener en buen estado tanto las viviendas como los espacios comunes. Estas reglas buscan preservar el orden, la seguridad y el buen estado del edificio, pero no todos los propietarios las cumplen. Cuando un vecino mantiene una conducta que genera problemas o incumple las normas de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla mecanismos para exigir que ponga fin a determinadas actuaciones.

El mal estado de una vivienda no es únicamente un problema de su propietario cuando termina afectando a otros vecinos. La propia LPH establece esta obligación y permite actuar a la comunidad cuando la falta de mantenimiento de un piso provoca daños o riesgos para el edificio.

"Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que la desidia o por infracción hubiese ocasionado"

Artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 9.1.b de la LPH obliga a cada propietario a mantener en buen estado de conservación su vivienda y sus instalaciones, siempre que estas no perjudiquen a la comunidad o al resto de propietarios. Además, el dueño debe responder por los daños que provoque su falta de cuidado.

Humedades, plagas y riesgo de incendios son los problemas que más se detectan

Esta obligación es importante cuando una vivienda presenta fugas de agua, instalaciones deterioradas, acumulación de basura, malos olores o problemas de higiene. Por ejemplo, una tubería en mal estado puede provocar filtraciones en el piso inferior, mientras que la acumulación de residuos puede favorecer la aparición de insectos o roedores.

Las humedades o los suelos rotos son un problema

Las humedades o los suelos rotos son un problema / Freepik

También pueden existir riesgos relacionados con incendios cuando se acumulan grandes cantidades de objetos o existen instalaciones eléctricas deterioradas. En estos casos, los vecinos no tienen por qué asumir las consecuencias económicas de un problema que corresponde solucionar al propietario.

Así puede actuar la comunidad

Lo normal es comenzar con un requerimiento al propietario para que realice las reparaciones necesarias. Si no responde, la comunidad puede acudir a los tribunales para reclamar que se lleven a cabo los trabajos y exigir, cuando corresponda, una indemnización por los daños ocasionados.

Además, el propietario está obligado a permitir el acceso a su vivienda cuando sea necesario realizar reparaciones que afecten al inmueble. Si el problema también constituye una actividad gravemente molesta o insalubre, puede entrar en juego el artículo 7.2 de la LPH.

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Este es otro de los apartados importantes y prohíbe hacer actividades "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas" en las viviendas.

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