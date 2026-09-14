Incapacidad temporal
La Mesa de Absentismo de Canarias busca agilizar las pruebas sanitarias para reducir las bajas laborales
El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, defiende una gestión "corresponsable" entre organismos públicos y privados para frenar el impacto negativo de los retrasos médicos en las cuentas públicas y empresas
Lucía Peraza
La Mesa de Absentismo de la Concertación Social de Canarias puso este lunes el foco en las listas de espera sanitarias y en su impacto sobre la duración de las bajas laborales. En ella, Gobierno de Canarias, patronales, sindicatos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas colaboradoras se comprometieron a estudiar medidas para agilizar pruebas, consultas y tratamientos, y evitar que las demoras prolonguen determinados procesos de incapacidad temporal.
Tras la reunión, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, explicó que las partes implicadas en la gestión de la incapacidad temporal han acordado trabajar conjuntamente en actuaciones específicas. La intención, señaló, es buscar soluciones coordinadas que permitan acelerar la atención sanitaria y evitar que determinados procesos de baja se prolonguen por retrasos ajenos a la recuperación del trabajador.
Alfonso situó las demoras en el acceso a diagnósticos, especialistas o tratamientos como uno de los factores que pueden alargar innecesariamente las incapacidades temporales. Explica que estas esperas no solo dificultan que las personas trabajadoras recuperen su salud y se reincorporen con normalidad, sino que también incrementan la presión sobre el sistema sanitario y generan costes para las empresas y las cuentas públicas.
El representante empresarial defendió por ello una respuesta "corresponsable" de todas las instituciones y organismos que intervienen en estos procesos. El objetivo, añadió, debe ser avanzar hacia una gestión más ágil y coordinada de las bajas laborales, con actuaciones concretas que puedan ser posteriormente evaluadas para comprobar su eficacia. Así, la reunión supone un primer paso para abordar el absentismo desde distintos ámbitos, entre ellos la prevención de riesgos laborales, la atención sanitaria y la gestión de las incapacidades temporales.
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