BBVA lanza una herramienta digital para agilizar la creación de empresas

BBVA ha puesto en marcha una herramienta en línea para acompañar a los emprendedores durante todo el proceso de constitución de una empresa. La iniciativa busca centralizar en un único espacio los principales trámites necesarios para poner en marcha un negocio y reducir así los tiempos de espera, la carga administrativa y parte de los desplazamientos que tradicionalmente acompañan a la creación de una sociedad.

Así, el servicio pretende cubrir el recorrido que separa la decisión de crear una empresa del momento en el que esta puede comenzar a operar. Un proceso que obliga al emprendedor a completar diferentes gestiones administrativas, bancarias y notariales y a aportar documentación en distintas fases. La nueva herramienta ordena estos pasos y muestra al usuario qué debe hacer en cada momento, qué documentos necesita y cuáles son las gestiones que todavía tiene pendientes.

"Queremos que constituir una empresa deje de ser un proceso complejo para que los emprendedores puedan dedicarse a hacer realidad su proyecto. Con esta solución damos un paso más en nuestro compromiso con las pymes, eliminando fricciones desde el primer momento y facilitando que una idea pueda convertirse en un negocio operativo de forma más ágil y sencilla", señala José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España.

El recorrido es completamente guiado y comienza con la apertura digital de una cuenta provisional, necesaria durante la fase de constitución de la sociedad. A través de ella, el futuro empresario puede realizar la aportación del capital social e identificarse de forma remota mediante el DNI, una fotografía y un vídeo de reconocimiento, sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina bancaria. A partir de ahí, la herramienta acompaña al emprendedor en las distintas gestiones vinculadas a la creación de la sociedad. Entre ellas se encuentran la cumplimentación del Documento Único Electrónico (DUE), que concentra buena parte de la información necesaria para la puesta en marcha de una empresa, la preparación de los estatutos sociales, los trámites de inscripción en el registro y la firma ante notario.

De esta forma, el usuario puede seguir desde un mismo entorno el avance del procedimiento y conocer en qué punto se encuentra la constitución de la empresa. El objetivo es evitar que tenga que gestionar por separado cada una de las fases y facilitar el seguimiento de un proceso en el que intervienen distintos documentos y organismos.