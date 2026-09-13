El Ventorro de Sánchez

En el 25 aniversario del 11S una ciudad ha terminado impactando contra las dos torres gemelas de Moncloa, Sánchez y Marlaska, que echan humo y amenazan con derrumbarse,

Un militar español herido por el “ejército invasor” al intentar evitar el robo a una mujer en un supermercado. Chabolas y coches incendiados, ardiendo en la noche. Miedo que se contagia, se amplifica y se extiende como una mancha de tinta en el agua. La ciudad española de Ceuta se ha convertido en un polvorín donde cualquier día puede ocurrir lo peor. A todo eso lo llama el ministro del Interior, Marlaska, “una sensación de seguridad subjetiva” con la misma holgura intelectual con la que considera una lista negra de periodistas de su ministerio un mero “documento de trabajo interno”.

Ochenta mil personas saltaron la frontera española en Ceuta. Unos setenta mil regresaron tranquilamente a las pocas horas a Marruecos. Luego no fue una invasión, sino una prueba. Una provocación. En cualquier caso, un grave ataque a la integridad territorial de España. La respuesta del Gobierno, hasta ahora, ha desafiado la lógica más elemental. No solo ignoró las advertencias de quienes alertaron del asalto sino que postergó la reacción casi un mes, porque el presidente Sánchez estaba de vacaciones en Lanzarote; mintió a los españoles con una explicación exculpatoria de Marruecos que no se sostiene; dio por solucionada la crisis cuando realmente solo estaba empezando y a día de hoy sigue sin desplegar los medios extraordinarios que piden a gritos incluso desde el PSOE de Ceuta.

Parece que en La Moncloa el relato se ha convertido en un asunto más urgente que la propia realidad. La imagen pública importa más que el problema. Desde que se percibió el desastre fronterizo en su verdadera magnitud, el Gobierno se aplicó diligentemente al control de daños políticos. Dijo que la Confederación Hidrográfica del Júcar no le había advertido de “la magnitud” de la avalancha humana. Ni el CNI. Ni la Policía. Y de propina aseguró que el comportamiento del país vecino, desde el que se produjo el asalto, había sido de colaboración responsable. Ya lo dice PISA, que en España falta comprensión lectora.

Hubo avisos meridianamente claros aunque nadie hiciera puñetero caso. Y decir que Marruecos no sabía nada, con el precedente de las diez mil personas que ya asaltaron Ceuta en 2021, es intentar que los españoles comulguen con ruedas de molino. Pero es aún peor la última fantasía elaborada en la factoría de ficciones monclovita, que apunta la autoría a una alianza de la ultraderecha internacional, de Israel y Estados Unidos, como represalia personal contra Pedro Sánchez por su “valiente” crítica a estos dos países. Del error al delirio y sin escalas.

Aunque parezca increíble, lo que está pasando en Ceuta y sus insólitas vacaciones está haciendo más daño a la imagen del presidente que todos los escándalos de corrupción que hemos vivido en estos últimos años. Porque aquí no cabe hablar de gente próxima que ha traicionado la confianza, aunque se siga manejando la zafia explicación de que Pedro Sánchez no sabía nada. Porque al parecer nunca sabe nada. Uno ya no sabe si es un ignorante, un incompetente o un político que miente compulsivamente. Y que encima es sordo, porque ni siquiera es capaz de escuchar la voz crítica de algunos socialistas de Ceuta que dan sentido a la democracia defendiendo sin mordaza a sus ciudadanos.

Cuando se produjo el asalto el Gobierno entró en parálisis y tardó un mes en reaccionar. Mazón estaba en El Ventorro. Sánchez en La Mareta. El “mando único” puesto en manos de Angel Víctor Torres, el memorable y servicial ministro canario para todo, ha naufragado en una irrelevancia absoluta. La crispación en Ceuta se dispara día a día, la convivencia está rota y la respuesta del Gobierno parece centrada solamente en ganar un relato mediático que tiene perdido, al punto de que ha sido capaz de desclasificar informes oficiales, darse un tiro en el pie y exponer a los servicios de inteligencia españoles ante el mundo.

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A Marruecos hay que pararle las patas. También tiene mucho que perder, económicamente hablando, si nos ponemos a las malas en España y en la UE. Pero nuestro gobierno está haciendo, desde hace tiempo, un inacabable besapiés a Mohamed VI. Tan intensamente dócil y servil que ahora mismo le están partiendo la cara públicamente por defender lo indefendible. Será que 2,6 gigas pesan más de lo que algunos pensamos.