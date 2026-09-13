Estos son los requisitos económicos y de propiedad para acceder a las viviendas asequibles del programa Casa 47 en Canarias

Encontrar una vivienda a un precio que puedan asumir los hogares se ha convertido en uno de los grandes retos para muchas familias de Canarias. En un mercado marcado por el encarecimiento de los alquileres, el programa Casa 47 plantea una alternativa para quienes buscan acceder a una vivienda con una renta limitada y contratos diseñados para ofrecer estabilidad durante largos periodos.

La plataforma estatal ya permite consultar las convocatorias abiertas, conocer las condiciones y características de las viviendas disponibles y presentar las solicitudes de manera telemática. El programa comienza con 800 inmuebles distribuidos por distintos puntos de España y contempla incorporar próximamente otras 1.500 viviendas.

Los residentes en Canarias interesados en acceder a una de estas viviendas deberán cumplir una serie de requisitos vinculados a sus ingresos, su situación familiar y la titularidad de otros inmuebles.

¿Quién puede solicitar una vivienda de Casa 47?

Uno de los principales requisitos es cumplir con unos límites económicos establecidos por el programa.

Las unidades de convivencia deberán acreditar unos ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, lo que supone aproximadamente una horquilla de entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, dependiendo de la situación concreta del hogar.

Además, al menos uno de los integrantes de la unidad familiar deberá ser mayor de edad o menor emancipado y contar con nacionalidad española o residencia legal.

No se puede tener otra vivienda en propiedad

Como norma general, los solicitantes no podrán ser propietarios de otra vivienda.

Sin embargo, el programa contempla algunas excepciones. Podrán acceder quienes tengan una vivienda que no sea habitable, no sea accesible para personas con movilidad reducida, cuando su uso haya sido atribuido al excónyuge mediante sentencia judicial o cuando se trate de un inmueble heredado o donado que no sea la residencia habitual.

También será necesario estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

El alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos

Una de las características principales de Casa 47 es que el alquiler estará limitado para evitar que suponga una carga excesiva para las familias.

La renta mensual no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, teniendo en cuenta la situación económica del hogar y las condiciones del territorio donde se encuentre la vivienda.

En aquellas zonas donde no exista una declaración de mercado tensionado, se aplicarán criterios para que el precio no supere los valores habituales de la zona.

Contratos de alquiler de larga duración

El programa busca diferenciarse del alquiler convencional mediante contratos con mayor estabilidad.

Las viviendas de Casa 47 podrán contar con contratos iniciales de hasta 14 años, con prórrogas automáticas de siete años hasta alcanzar el periodo máximo previsto por el programa.

La continuidad estará condicionada a que los inquilinos sigan cumpliendo la mayoría de los requisitos que permitieron su acceso.

Cómo solicitar una vivienda de Casa 47

Los interesados deberán acceder al portal de Casa 47 y consultar las convocatorias abiertas. La solicitud se realizará de forma telemática mediante sistemas de identificación como:

Cl@ve móvil .

. Cl@ve permanente .

. DNI electrónico .

. Certificado digital.

Durante el proceso habrá que aportar los datos personales, la composición de la unidad de convivencia y la información económica solicitada.

Una misma persona podrá participar en varias convocatorias siempre que cumpla las condiciones específicas de cada una, indicando además el orden de preferencia de las viviendas.

La adjudicación se hará mediante sorteo

Una vez cerrado el plazo de solicitudes, las candidaturas válidas participarán en un sorteo ante notario que establecerá el orden de adjudicación. Las personas seleccionadas podrán visitar la vivienda antes de formalizar el contrato y rechazarla si no se adapta a sus necesidades.

El programa Casa 47 llega en un momento en el que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos hogares de Canarias, donde el mercado del alquiler mantiene una fuerte presión por la elevada demanda y la escasez de oferta.