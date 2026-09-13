Baleària pone fecha a la renovación de los barcos heredados de Armas

Baleària ya tiene marcado el rumbo para la renovación de los barcos incorporados a su flota tras la adquisición de la actividad de Armas Trasmediterránea. La compañía afronta en los próximos meses una puesta a punto de sus buques con una inversión de 45 millones de euros, un plan con el que quiere dar una nueva imagen a la flota, mejorar la experiencia de los pasajeros y abrir una nueva etapa en Canarias con barcos adaptados al sello de la naviera.

La operación supone un paso estratégico para una compañía que acumula más de 25 años conectando territorios a través del mar. Baleària, con capital 100% nacional, se ha convertido en uno de los operadores marítimos de referencia en Europa gracias a una red que une los archipiélagos de Canarias y Baleares, además de mantener conexiones con Ceuta, Melilla y destinos internacionales en Marruecos, Argelia y -al otro lado del charco- Estados Unidos y Bahama.

La primera fase de esta puesta a punto arrancará durante el otoño y el invierno -temporadas bajas para el transporte por mar- y se centrará en varios de los buques que prestan servicio en las conexiones marítimas del Archipiélago. La actuación supondrá una transformación progresiva de una flota que ahora inicia una nueva singladura bajo la marca Baleària Canarias.

Pues bien, el desembarco de Baleària en Canarias se produjo en junio, coincidiendo con la temporada alta del transporte marítimo, tras asumir la explotación de los tráficos que hasta entonces operaba Armas Trasmediterránea. La compañía afronta desde entonces una nueva etapa en las Islas con el objetivo de consolidar su presencia en un mercado donde el transporte marítimo resulta esencial para la movilidad no solo de pasajeros, sino de vehículos y mercancías.

Los primeros trabajos afectarán a los fast ferries Volcán de Tagoro, Volcán de Taidía y Volcán de Tirajana. Estos buques diseñados para navegar a altas velocidades de crucero serán sometidos a una reforma interior integral. El calendario previsto fija las intervenciones para octubre, noviembre y enero, respectivamente.

A estas actuaciones se sumará la renovación de las zonas destinadas al pasaje de los ferries Volcán de Tinamar, prevista para octubre, y Volcán de Tamadaba, programada para mayo. En ambos casos, los trabajos se concentrarán en los espacios comunes y no contemplarán la reforma de los camarotes. Pero la modernización no se quedará en el interior de los buques. Baleària también cambiará la piel de la flota con el pintado de los cascos bajo la nueva identidad corporativa de Baleària Canarias. Será el adiós a una imagen que durante décadas ha formado parte del paisaje marítimo de las Islas. Además, el proceso de integración llegará igualmente a las instalaciones terrestres. La compañía prepara un plan para renovar la imagen de sus taquillas en el Archipiélago y trabaja en proyectos de mejora de las terminales de Las Palmas de Gran Canaria y Los Cristianos.

El cambio visual refleja también la integración de una nueva etapa empresarial bajo la dirección de Adolfo Utor, presidente de Baleària, un armador con más de un cuarto de siglo de experiencia que ha impulsado el crecimiento de la compañía con una apuesta por la modernización de la flota, la eficiencia operativa y la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.

Así, el característico rojo sobre blanco que los canarios han asociado durante 85 años a los barcos de la compañía fundada en 1941 se transforma definitivamente en un azul verdoso. Con este cambio de imagen, tanto en los buques como en los puntos de atención al cliente, la compañía culmina su objetivo de ofrecer una experiencia homogénea al pasajero, desde la compra del billete hasta el momento de embarcar y durante toda la travesía.

Estrategia global

Tras esta incorporación, Baleària cuenta con una flota superior a los 50 buques, más de 40 rutas, presencia en cinco países y una plantilla cercana a los 4.500 trabajadores. Una estructura que combina el transporte de viajeros con la logística de mercancías y que sitúa a la naviera ante el reto de adaptar sus barcos a las nuevas exigencias de un sector en plena transformación.

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El plan encaja además en la estrategia global de la compañía, que en los últimos años ha apostado por la modernización de su flota y la reducción progresiva de emisiones mediante la incorporación de tecnologías más limpias y combustibles alternativos. Con esta hoja de ruta, Baleària pretende reforzar su presencia en Canarias con unos barcos más adaptados al futuro del transporte marítimo y preparados para afrontar los nuevos desafíos del sector.