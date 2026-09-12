El seguimiento ambiental e investigación marina en manos de una empresa canaria

¿Y quién sabe qué traerá la marea? Es una de las reflexiones que hace el personaje —interpretado por Tom Hanks— de la película 'Náufrago'. En el caso de Gregorio Louzara y Manuel Ruiz, oceanógrafo y biólogo marino respectivamente, ambos pasaron cerca de cinco años en el ámbito de la investigación dentro del Instituto Canario de Ciencias Marinas. Sin embargo, según afirma Manuel Ruiz, «la continuidad en la investigación es compleja», por esta razón ambos decidieron en 2007 que era el momento de fundar una empresa: ECOS Group. Una consultoría ambiental dedicada a recabar información de superficies marinas y terrestres, agilizar procedimientos medioambientales y desarrollar tecnologías alternativas y de medición, con presencia en Canarias, Madrid, Cantabria e incluso Santiago de Chile.

Tres pilares fundamentales

Las tres principales áreas operativas son medioambiente, oceanografía e ingeniería costera. En el apartado ambiental, el grupo hace una diferenciación entre el medio marino y el terrestre. Ambos campos concentran el 60% de su plantilla total, que supera la treintena. Las actividades desempeñadas en esta vertiente pasan por la tramitación y vigilancia de los ecosistemas, incluida la investigación aplicada. La plantilla integra perfiles con altas cualidades y especializados. Ornitólogos enfocados en la fauna aviar o quirópteros —murciélagos—, hasta expertos en acústica y geomorfología marina que miden los ruidos en el mar para determinar la contaminación sonora.

Otra área de ECOS recibe el nombre de «laboratorio». La consultora ejerce como Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) en materia de contaminación ambiental. «Tenemos competencias directas en inspección, emisión de autorizaciones y ensayo en vertidos tierra-mar». Cuentan con acreditaciones europeas e internacionales; para ser exactos, las normas UNE-EN ISO/IEC 17020 y UNE-EN ISO/IEC 17025, estándares para garantizar la competencia técnica. Monitorizan más de 50 puntos de vertido en el Archipiélago, gestionando el análisis de aguas residuales y efluentes de desalación —un problema recurrente en las Islas—.

Dentro de las capacidades operativas, el área de ingeniería de la empresa ofrece diseño e instalación, con soluciones orientadas a mitigar el impacto ambiental en el litoral. Mediante tecnología propia —desarrollada de forma conjunta con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)—, proceden a la neutralización de salmueras originarias de los procesos de desalación, minimizando el impacto ecológico en el océano. «Este es un eje central en nuestro campo de ingeniería costera», subraya Ruiz.

Un proyecto definido

La consultora ha realizado un sinfín de misiones en el extranjero —Cabo Verde, El Salvador, Australia, Indonesia, Filipinas, Malta, Mauritania y Marruecos— y, pese a sus desplazamientos constantes, frecuentemente el personal es canario o peninsular, a excepción de la sede chilena. Para los procedimientos marinos utilizan unas sondas multiparamétricas, que recogen numerosos datos, entre ellos, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, conductividad e incluso clorofila. Estos aparatos de alta precisión pueden operar hasta los 600 metros de profundidad, «aunque es la zona costera la que interesa más, entre 0 y 50 metros», apunta Ruiz. Los parámetros más habituales y que demandan atención son los datos microbiológicos, los referidos a la demanda química de oxígeno del medio o la ausencia de este elemento por aguas residuales.

ECOS salva las distancias hasta las ubicaciones donde trabaja gracias al elevado número de vuelos que pasan por Canarias, permitiendo a la empresa insular ser competitiva frente a otros gigantes con plantillas mayores y más recursos. El mercado de la consultoría ambiental está abarrotado. «Hace años la competencia era de universidades y centros de investigación», recuerda el director, frente al panorama actual, donde el tejido de consultoras se ha multiplicado significativamente.

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Internacionalización innata potenciada

La trayectoria que ha tenido la empresa desde sus inicios revela una vocación internacional. Para ello, es necesario tener «buenos aliados», afirma Ruiz, que además cita a uno en especial: Proexca. «En el desarrollo de la sede en Chile tuvimos el apoyo de Canarias Aporta», señala el CEO, uno de los tantos programas en los que colaboran con la entidad pública. Asimismo, han colaborado en la adjudicación de un contrato —de dos años— con el Ministerio de Medio Ambiente de Irlanda para atender temas relacionados con la eólica marina y los mamíferos del mismo ecosistema.