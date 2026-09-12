El ahorro que los canarios guardan 'debajo del colchón' pierde más de 1.781 millones de euros al año por la inflanción

La tendencia conservadora de los ahorros de los canarios es como una grieta en un tanque de agua que, gota a gota, hace perder poder adquisitivo a los hogares del Archipiélago año tras año. El dinero permanece, pero su valor real se va escapando lentamente entre la inflación y unos productos de ahorro que, en muchos casos, apenas ofrecen rentabilidad. El ahorro acumulado en cuentas y depósitos de la población canaria se sitúa por encima de los 40.000 millones de euros, según los datos del primer trimestre de 2026 del Banco de España (BdE).

Y, aunque esta perdida pueda pasar desapercibida, precisamente porque el número de la cuenta corriente no decrezca, no quiere decir que permanezca inmóvil. "Quien tiene la misma cantidad de dinero nominal no sigue teniendo lo mismo en absoluto", señala Jorge Hogdson, socio director de Hogdson Strategies.

Para ponerle cifras a esa pérdida silenciosa, basta con mirar la evolución de los precios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, principal indicador de la inflación, registró en agosto una subida interanual del 4,3%. Si aplicamos ese porcentaje a los 41.424 millones de euros que los canarios mantienen en cuentas y depósitos, la pérdida de su poder adquisitivo (la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar) equivaldría a unos 1.781 millones de euros en un solo año.

La inflación se lo 'come'

Para entenderlo basta con imaginar una escena sencilla. Un canario guarda hoy 10.000 euros debajo del colchón y decide no tocarlos durante 20 años. Cuando vuelva a sacar los billetes, seguirá teniendo exactamente 10.000 euros. No habrá perdido un solo céntimo. Pero el mundo alrededor sí habrá cambiado.

En un escenario hipotético, si los precios aumentaran durante esas dos décadas a un ritmo constante del 4,3% anual, necesitaría aproximadamente 23.200 euros para comprar entonces lo mismo que hoy puede adquirir con sus 10.000. Es decir, aquellos 10.000 euros conservarían su valor nominal, pero su capacidad de compra se habría reducido hasta el equivalente de unos 4.300 euros actuales.

La misma cuenta puede hacerse con algo tan cotidiano como llenar la nevera o pagar la vivienda. Una compra semanal de 100 euros pasaría a costar unos 232. Un alquiler de 800 euros alcanzaría los 1.856. Y un salario de 1.500 euros tendría que acercarse a los 3.500 para mantener el mismo nivel de compra.

Son ejemplos teóricos, porque suponen que el 4,3% se mantiene constante durante 20 años. Pero sirven para entender una idea que resulta mucho más difícil de apreciar cuando se mira únicamente el saldo de una cuenta, la inflación no necesita llevarse nuestro dinero para hacernos más pobres; basta con que haga que ese dinero compre menos.

Hodgson pone nombre a la trampa: "ilusión monetaria". Es la falsa sensación de seguridad que produce ver que los 10.000 euros siguen siendo 10.000 euros. "Quien tiene la misma cantidad de dinero nominal no sigue teniendo lo mismo en absoluto", señala.

El miedo a mover los ahorros

El problema no está en ahorrar ni en mantener una parte del dinero disponible. De hecho, contar con un colchón para hacer frente a una avería, una reparación inesperada o cualquier otro imprevisto es una de las primeras recomendaciones de cualquier asesor financiero. La cuestión aparece cuando esa prudencia se convierte en inmovilismo y todo el ahorro permanece durante años en una cuenta que apenas ofrece rentabilidad. "El equilibrio entre proteger el capital de forma segura y evitar su depreciación real consiste en una cuidadosa segmentación de los recursos domésticos", explica el asesor financiero.

El miedo a perder dinero es, precisamente, uno de los motivos que mantiene a muchos ahorradores alejados de otras opciones. "La solución a este problema no pasa necesariamente por asumir riesgos desmedidos ni por aventurarse en mercados complejos o desconocidos", señala Hodgson, que sitúa el problema más en la falta de planificación que en la ausencia de productos financieros. "El dinero debe gestionarse según el horizonte temporal en que se vaya a necesitar", apunta.

En el caso de las familias con menos ingresos, la dificultad es todavía mayor. No solo disponen de menos margen para ahorrar, sino que una mayor parte de lo que consiguen guardar puede estar destinada a cubrir necesidades futuras.

Hodgson advierte además de que el problema puede "hacerse visible precisamente cuando llega un imprevisto". Un ahorro que durante años parecía suficiente puede quedarse corto cuando llega el momento de utilizarlo, simplemente porque el coste de la reparación, del servicio o de la vivienda ha aumentado mientras el dinero permanecía prácticamente igual. Y si ese colchón no alcanza, la alternativa puede ser recurrir al crédito al consumo, que añade intereses a una factura que ya se ha encarecido.

Por eso, el debate no consiste en elegir entre guardar el dinero o invertirlo. La cuestión es cuánto tiempo puede permanecer quieto sin que la inflación empiece a comerse una parte demasiado grande de su valor.