La patronal tinerfeña exige garantías normativas y financieras para que la nueva RUP tenga éxito en Canarias

Los empresarios canarias aplauden el avance que supone para el Archipiélago la nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas (RUP) pero alerta de que su éxito dependerá de la normativa y la financiación que deberá abordarse durante los próximos meses.

Así lo explica CEOE Tenerife en un comunicado en el que entiende que el "verdadero blindaje" de las URB pasa por la gobernanza que se realice de esta estrategia. “Europa ha dado un paso importante al reconocer que Canarias no es una periferia prescindible, sino una plataforma estratégica de la Unión en el Atlántico. Ahora las palabras deben convertirse en hechos, normas y financiación estable”, señala al respecto el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso.

Comenta la patronal que la Comunicación COM(2026) 660, presentada por la Comisión Europea este jueves 10 de septiembre, cambia el enfoque respecto a la estrategia de 2022. "Bruselas mantiene la atención a la cohesión social y a la transición verde y digital, pero añade una visión geoestratégica mucho más clara", indica antes de añadir que "las RUP pasan a considerarse plataformas europeas para el comercio, la seguridad, la defensa, el espacio y la cooperación con sus regiones vecinas".

Novedades

Sin embargo, a juicio de Alfonso, la principal novedad "no reside únicamente en la nueva Comunicación" sino en el hecho de que la Comisión acompaña este texto con propuestas de Reglamento y de Decisión del Consejo, junto con varios expedientes sectoriales que prevén exenciones o adaptaciones específicas para las RUP. "La estrategia de 2022 contenía alrededor de 80 acciones de carácter principalmente político y administrativo. La de 2026 abre una vía normativa más concreta y anuncia que la Comisión examinará desde una fase temprana el impacto territorial de las futuras iniciativas europeas", resume el presidente de los empresarios tinerfeños.

Para CEOE Tenerife, este cambio puede "reducir la aplicación desigual" del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea pero insiste en que "las propuestas legislativas todavía deben completar sus respectivos procedimientos de aprobación y buena parte de las medidas relevantes para Canarias aún necesita desarrollo posterior".

Las oportunidades directas para Canarias

A juicio de la patronal tinerfeña, la estrategia reconoce de forma expresa varios problemas y activos del Archipiélago, y entre sus principales efectos potenciales destacan:

la próxima revisión de la Decisión europea sobre el AIEM, que debe reforzar la producción local y modernizar su relación con la competitividad y las cadenas de valor;

la propuesta de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2035 las excepciones del régimen europeo de comercio de emisiones para determinadas conexiones aéreas y marítimas con España y entre islas, junto con un posible mecanismo de excepción RUP en el CBAM;

la inclusión de Canarias en la futura estrategia macrorregional atlántica con Azores y Madeira, así como en proyectos de Global Gateway, Team Europe e Interreg;

la consideración de puertos, aeropuertos, observatorios, estaciones Galileo, redes energéticas y cables submarinos como infraestructuras de valor estratégico para Europa;

el reconocimiento de la crisis de vivienda, la presión migratoria y la situación de los menores no acompañados;

el apoyo a sistemas energéticos aislados, almacenamiento, renovables, seguridad alimentaria y preparación frente a interrupciones de suministros.

Una ventana de negociación y no un resultado cerrado

CEOE Tenerife subraya que "el primer paquete regulatorio concentra sus medidas directamente aplicables en varias RUP francesas" mientras que "Canarias obtiene sobre todo compromisos transversales o expedientes futuros, como la revisión del AIEM, la negociación del CBAM, la revisión de FuelEU Maritime prevista para 2028 y las nuevas reglas sobre ayudas de Estado, aeropuertos y aerolíneas".

“Estamos ante una ventana de negociación, no ante un resultado cerrado. Lo responsable es valorar el avance y trabajar desde ahora para que las excepciones, los fondos y la capacidad de gestión de Canarias queden jurídicamente garantizados”, insiste el presidente de los empresarios

Además, la Comisión propone integrar las inversiones y compensaciones de las RUP en los futuros Planes Nacionales y Regionales del marco financiero 2028-2034 y así este texto permite que Canarias mantenga su papel como "autoridad de gestión" y su interlocución directa con Bruselas, pero "no fija todavía importes mínimos, porcentajes reservados ni una actualización automática de las dotaciones por población, inflación o sobrecostes".

La Unión asignó al conjunto de las nueve RUP 16.000 millones de euros en el periodo 2021-2027, frente a 13.000 millones en 2014-2020. CEOE Tenerife considera imprescindible que el siguiente marco conserve una financiación específica, adicional y suficiente, sin diluir las compensaciones derivadas de limitaciones permanentes en bolsas nacionales genéricas o en convocatorias competitivas.

Las exigencias a España

La organización empresarial propone concentrar la posición canaria en los siguientes objetivos:

incorporar un capítulo Canarias obligatorio en el Plan Nacional y Regional de España, con dotación, objetivos y evaluación propios;

mantener a Canarias como autoridad de gestión y preservar su relación directa con la Comisión Europea;

blindar POSEI, REA y las compensaciones pesqueras como instrumentos diferenciados;

anclar la revisión del AIEM en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en sus garantías constitucionales y estatutarias;

lograr excepciones ETS y CBAM operativas y suficientes para evitar que la descarbonización deteriore la conectividad, el turismo y la competitividad;

facilitar la participación efectiva de pymes y empresas canarias en contratación pública, fondos competitivos y proyectos tractores europeos.

“Si Europa reconoce que nuestras limitaciones son permanentes, sus compensaciones también deben ofrecer permanencia y previsibilidad. Una empresa no puede decidir una inversión sobre una excepción temporal, discrecional o pendiente de cada negociación”, concluye Pedro Alfonso.