Malas noticias para los hipotecados: el BCE sube los tipos al 2,5% y las hipotecas variables vuelven a encarecerse

El Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado una decisión que muchos expertos ya esperaban desde hace semanas y que tendrá impacto en quienes tienen una hipoteca o están pensando en solicitar una. La subida de los tipos de interés obligará a las entidades bancarias a ajustar las condiciones de sus préstamos en los próximos meses, lo que podría traducirse en cuotas más elevadas para algunos hipotecados.

Ayer, 10 de septiembre, el BCE subió los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta situarlos en el 2,50%. Esta es la segunda subida del año y entrará en vigor el 16 de septiembre. El organismo justificó la decisión por las nuevas presiones sobre los precios relacionadas con la energía y avisó de que la inflación seguirá por encima de su objetivo del 2% durante un periodo prolongado.

Las hipotecas sufrirán los efectos de la subida de tipos / Archivo

Para quienes tienen una hipoteca, la decisión llega en un momento delicado porque el euríbor a 12 meses ya se está moviendo por encima del 3%. El índice cerró agosto en el 2,954% y su cotización diaria ha superado ese nivel durante septiembre.

La hipoteca variable es la más expuesta

Los ciudadanos que estén pagando una hipoteca notarán el cambio. Su cuota se calcula habitualmente a partir del euríbor más un diferencial fijado por el banco, por lo que una subida del índice acaba trasladándose al recibo cuando llega la revisión del préstamo.

Los cálculos de HelpMyCash muestra que una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1% y revisión anual, podría encarecerse en más de 800 euros al año si la revisión utiliza el nivel del euríbor de agosto. Con una revisión semestral, el efecto y el momento de aplicación son diferentes.

Gráfico que muestra la evolución del Euríbor a lo largo del tiempo.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la subida del BCE no aumenta automáticamente la cuota al día siguiente. Lo que determina cuánto pagará cada familia es el tipo contratado, el diferencial, el capital que todavía queda por devolver y, sobre todo, cuándo se realiza la revisión.

Los que tienen una hipoteca fija quedan al margen

Quienes firmaron un préstamo a tipo fijo no tendrán un incremento de su cuota por esta decisión del BCE, porque el interés pactado permanece estable durante la vida del crédito. El problema sí aparece para quienes quieran contratar ahora una hipoteca, ya que las entidades pueden ajustar sus condiciones al nuevo escenario de tipos y financiación.

Las hipotecas mixtas tampoco reciben el golpe de inmediato durante su periodo fijo, pero sí quedarán expuestas al euríbor cuando entren en su tramo variable.

Además, el euríbor suele adelantarse a las decisiones del BCE porque incorpora las expectativas del mercado. El BCE no se ha comprometido con nuevas subidas y ha señalado que decidirá "reunión a reunión y en función de los datos".