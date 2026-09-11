Gasolineras más baratas hoy viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy viernes en tu municipio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,469€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Adeje, isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,340€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,358€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 11 de septiembre, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,450€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,458€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo tiene un precio de 1,469€ el litro.

Tenerife tiene hoy, viernes 11 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,340€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,358€.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,450€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,458€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 11 de septiembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,565€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,614€ el litro en la estación PCAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,669€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,739€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,708€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,714€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,889€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,889€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 11 de septiembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,609€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,709€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,749€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,849€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,859€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,869€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 11 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1 a la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE para llenar el tanque por 1,689€ el litro. Otra opción sería ir hasta Alajeró, a Carretera TF-713 km 38, donde la estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO ofrece la Gasolina 95 a 1,699€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Vallehermoso, estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1, donde sale a 1,819€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Alajeró, estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde se puede encontrar el gasoil a 1,829€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde está a 1,340€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,358€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,450€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,458€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en DISA LOS MAJUELOS, a 1,535€ el litro, situada en Avenida Los Majuelos, 26. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,558€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,499€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 11 de septiembre, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,359€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,379€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/09/2026 8:12:11]