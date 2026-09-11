Canarias crea una Aceleradora de Empleo que prevé 170 contrataciones

El Gobierno de Canarias pondrá en marcha una Aceleradora de Empleo, un proyecto piloto dotado con tres millones de euros que permitirá conectar las necesidades de contratación de las empresas con la formación de nuevos profesionales y que prevé generar hasta 170 oportunidades laborales en cinco sectores estratégicos: economía azul, ciberseguridad, industria agroalimentaria, agua y energía y oficios artesanos.

En el proyecto participarán empresas y entidades de referencia. En economía azul estarán Astican, Zamakona Shipyard, Sanper y el Clúster Marítimo de Canarias; en ciberseguridad, OneCyber, Intelequia y Velorcios Group; en industria agroalimentaria, Tirma, Compañía Cervecera de Canarias, Grupo Capisa y Grupo Kalise; y en agua y energía, Canaragua, Emalsa, Depuragua Canarias y Grupo Hidroser.

El proyecto fue presentado este viernes por el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, junto al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y la viceconsejera de Empleo, Isabel León.

La iniciativa, impulsada por las áreas de Economía, Educación y Empleo, plantea un modelo en el que las necesidades de contratación de las empresas determinan los perfiles profesionales y la formación que recibirán los participantes. Primero se identifica la oportunidad laboral y, a partir de ella, se selecciona a los candidatos y se les proporciona la preparación necesaria para incorporarse a la empresa.

Domínguez explicó que la Aceleradora "convierte las necesidades de las empresas en oportunidades laborales para los canarios" y destacó que permitirá preparar profesionales para ocupar puestos vinculados a sectores con capacidad de crecimiento.

Por su parte, Poli Suárez señaló que la iniciativa permitirá avanzar en la conexión entre la Formación Profesional y el mercado laboral, con una formación diseñada junto a las empresas y orientada a puestos y necesidades reales. El consejero destacó también el crecimiento experimentado por la FP y la importancia de seguir ajustando la oferta formativa a las demandas del mercado.

La viceconsejera de Empleo, Isabel León, subrayó que el objetivo es mejorar el encaje entre la oferta y la demanda de trabajo y adaptar las políticas de empleo a las necesidades de los sectores productivos. También destacó la atención a actividades que necesitan un relevo generacional para evitar su desaparición.

Cinco sectores estratégicos

La primera edición se desarrollará en economía azul, ciberseguridad, industria agroalimentaria, agua y energía y oficios artesanos, ámbitos seleccionados por su potencial de crecimiento y por la necesidad de incorporar nuevos profesionales.

En el proyecto participarán empresas y entidades de referencia. En economía azul estarán Astican, Zamakona Shipyard, Sanper y el Clúster Marítimo de Canarias; en ciberseguridad, OneCyber, Intelequia y Velorcios Group; en industria agroalimentaria, Tirma, Compañía Cervecera de Canarias, Grupo Capisa y Grupo Kalise; y en agua y energía, Canaragua, Emalsa, Depuragua Canarias y Grupo Hidroser.

En el ámbito de los oficios artesanos, la actuación estará centrada en los trajes típicos de cada isla, con el objetivo de favorecer su relevo generacional.

Formación y contratación

El itinerario comenzará con una formación intensiva de entre 300 y 400 horas, diseñada junto con las empresas para proporcionar las competencias específicas necesarias antes de la incorporación.

Posteriormente, los participantes realizarán 2.000 horas de FP Dual intensiva, combinando formación y empleo. Durante esta etapa serán contratados por las empresas y continuarán su formación mientras adquieren experiencia profesional, hasta completar el ciclo y obtener la correspondiente titulación oficial.

El programa contempla además bonificaciones a la Seguridad Social, ayudas directas e incentivos vinculados a la contratación indefinida.

Una vez finalizados los dos años de formación en alternancia con el empleo, las empresas podrán beneficiarse durante otros tres años de subvenciones vinculadas a la Seguridad Social por los trabajadores incorporados a través del programa, siempre que hayan superado la formación.

La Aceleradora configura así un itinerario de hasta cinco años de formación, contratación y apoyo a las empresas. El Gobierno prevé extender posteriormente el modelo a nuevos sectores en función de las necesidades del tejido productivo y de aquellas actividades en las que existan oportunidades de crecimiento y dificultades para encontrar profesionales.