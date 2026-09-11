La abogada inmobiliaria de Tenerife Cristina Ruiz resuelve la duda de los propietarios que compran una casa: "El Registro no hace legal una vivienda"

Cuando una persona compra una vivienda o la recibe como herencia puede encontrarse con un problema inesperado, que el inmueble no figure inscrito en el Registro de la Propiedad. Esta situación puede generar dudas e inconvenientes para los nuevos propietarios, aunque tiene solución. La abogada inmobiliaria de Tenerife Cristina Ruiz explica qué implica esta circunstancia y cuáles son los pasos necesarios para regularizar la situación.

La experta explica que el Registro no es el organismo que decide si una vivienda es legal. Su función principal es dejar constancia pública de quién tiene derechos sobre el inmueble y de las cargas que existen sobre él.

Oficina del Registro de la Prpoiedad / Archivo

El Código Civil establece que los contratos son obligatorios cuando reúnen los requisitos necesarios para su validez y señala que la propiedad puede transmitirse mediante determinados contratos acompañados de la entrega.

No estar en el Registro no significa no ser el propietario

Una de las principales confusiones se encuentra precisamente aquí, porque registro y propiedad no son exactamente lo mismo. Una vivienda puede no estar inscrita y aun así, existir un propietario con un título válido sobre ella.

La inscripción aporta una protección muy importante. El Código Civil establece que los derechos sobre inmuebles que no estén inscritos no perjudican a terceros, mientras que el Registro permite conocer oficialmente quién figura como titular y qué cargas pesan sobre la finca.

Cristina Ruiz destaca este punto. Registrar la vivienda permite hacer valer con mucha más seguridad el derecho de propiedad frente a otras personas. Así se reduce el riesgo de que aparezcan conflictos sobre quién es realmente el titular del inmueble.

El registro es clave para pedir una hipoteca

Aunque la inscripción no sea equivalente a "legalizar" una vivienda, en la práctica tiene una importancia enorme cuando el propietario quiere financiarla o utilizarla como garantía. Los bancos necesitan que el derecho de propiedad pueda acceder al Registro para inscribir la hipoteca que garantiza el préstamo.

Por eso, una persona que quiera comprar una casa financiándola normalmente tendrá que completar también este trámite registral. Además, antes de comprar es recomendable comprobar quién aparece como propietario y si existen embargos, hipotecas u otras cargas.