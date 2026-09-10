El Tribunal Supremo cambia las reglas de Hacienda: los autónomos podrán deducirse estos gastos aunque no generen un ingreso inmediato

Los autónomos cuentan con una nueva posibilidad para reducir su factura fiscal. El Tribunal Supremo ha reconocido que los trabajadores por cuenta propia pueden incluir determinados gastos financieros como deducibles siempre que estén relacionados con su actividad profesional. Esta decisión amplía los conceptos que pueden tenerse en cuenta ante Hacienda a la hora de calcular el rendimiento de su actividad.

Esta ventaja está dirigida a los autónomos que necesitan pedir financiación para mantener su negocio. El Alto Tribunal ha rechazado que Hacienda pueda negar automáticamente la deducción de los intereses de un préstamo por el simple hecho de que ese dinero no haya generado un ingreso concreto e inmediato.

Un trabajador autónomo de la construcción durante su jornada laboral. / Efe

El juez dictamina que un gasto puede estar ligado a la actividad aunque no produzca directamente una venta identificable. Esto sienta las bases para quienes recurren a préstamos o créditos para mantener la actividad, afrontar pagos o realizar inversiones.

Los intereses del préstamo no son un regalo

El Tribunal Supremo considera que los intereses pagados al banco son un coste real del negocio. Por tanto, no pueden dejar de tenerse en cuenta solo porque el préstamo no esté conectado con un ingreso concreto.

El Supremo explica que los gastos financieros de un préstamo relacionado con la actividad empresarial pueden ser deducibles aunque no estén vinculados a una operación determinada, siempre que se cumplan los requisitos generales. El criterio también ha sido trasladado al ámbito del IRPF para quienes desarrollan una actividad económica.

Esto abre la puerta a deducir intereses, determinadas comisiones y otros costes asociados a la financiación, siempre que exista una relación real con el negocio.

Los autónomos tienen que poder demostrar el gasto

La decisión del Supremo no significa que cualquier interés bancario pueda descontarse de la factura fiscal. Los autónomos tienen que demostrar que el dinero se utilizó para la actividad económica y que el gasto está correctamente registrado y respaldado por documentos.

Para evitar problemas en una revisión de Hacienda, es importante conservar el contrato o póliza del préstamo, los movimientos bancarios que permitan comprobar el destino del dinero y los registros contables correspondientes. El Supremo destaca la necesidad de que los gastos estén bien contabilizados, además de imputados al periodo que corresponda.

De este modo, Hacienda no puede exigir que cada euro gastado genere un ingreso concreto para aceptar su deducción. Lo importante es que exista una relación con la actividad económica en su conjunto.

Así se puede financiar maquinaria, afrontar pagos a proveedores, mantener la tesorería o cubrir otras necesidades propias del negocio puede generar gastos financieros deducibles aunque no exista una venta directamente asociada al préstamo.