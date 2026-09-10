Las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife este jueves 10 de septiembre

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 10 de septiembre, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,450€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,467€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 1,330€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,340€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en el municipio de Arafo a 1,467€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,330€ el litro, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,340€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,400€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,450€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,708€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,714€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 10 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,535€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,597€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,639€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,734€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,889€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,889€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,749€ el litro.

El Hierro tiene hoy, jueves 10 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,609€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,709€.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,859€ el litro. Otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,869€ el litro.

La Gomera tiene hoy, jueves 10 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,689€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Alajeró, OCÉANO PLAYA SANTIAGO, en Carretera TF-713 km 38, donde el litro está a 1,699€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso en Carretera Los Apartaderos km 1 tiene un precio de 1,819€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 10 de septiembre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,469€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,469€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,330€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,340€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,400€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,450€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 10 de septiembre está en la estación de servicio DISA LOS MAJUELOS a 1,535€ el litro de diésel en Avenida Los Majuelos, 26. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,558€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,498€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,359€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/09/2026 8:21:45]