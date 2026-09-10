El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: se están produciendo despidos por incumplir estas órdenes de los jefes que piden que enseñes la mochila antes de salir del trabajo

Seguro que alguna vez al terminar la jornada laboral, tu jefe te ha pedido que le enseñes que has cumplido con tus tareas o incluso que muestres el contenido de tu mochila. Este tipo de controles busca comprobar que ningún trabajador se lleva objetos o productos de la empresa sin autorización. El Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa organizar y vigilar el trabajo, pero también pone límites que protegen la intimidad y la dignidad de la plantilla.

Aunque pueda resultar incómodo, negarse a pasar esta revisión podría llegar a justificar un despido en determinadas circunstancias. Pese a esto, tiene que quedar claro que no todas las órdenes de un jefe tienen que aceptarse sin más, pero un trabajador tampoco puede desobedecer cualquier instrucción y pensar que nunca tendrá consecuencias.

La ley es clara y permite hacer estos registros

El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores permite registrar los efectos personales del empleado cuando sea necesario para proteger el patrimonio de la compañía o el de otros trabajadores, pero exige que la actuación respete la dignidad y se haga con las garantías previstas por la ley. Uno de los casos más claros es cuando la empresa realiza controles sobre las pertenencias del personal.

Luis Miguel Mora

Un trabajador puede negarse a este registro

La ley también se pone de lado de los empleados, siempre que la orden sea arbitraria, humillante o invade de forma desproporcionada la intimidad. Por ejemplo, no es lo mismo pedir a un empleado que abra su mochila al terminar el turno que obligarle a vaciar sus pertenencias personales.

El registro debe realizarse dentro del centro de trabajo y en horario laboral, respetando al máximo la privacidad. Además, debe hacerse estando presente un representante de los trabajadores o si no fuera posible, de otro empleado. El objetivo es que el control no termine convirtiéndose en una actuación abusiva.

Negarse a una orden válida sí puede traer graves consecuencias

La situación cambia cuando la empresa tiene una razón legítima para actuar y respeta las condiciones establecidas. En ese supuesto, la negativa reiterada puede considerarse una falta de disciplina. El artículo 54.2.b del Estatuto de los Trabajadores contempla entre las causas que pueden justificar un despido disciplinario.

El problema no es simplemente decir "no", sino desobedecer una instrucción que entra dentro de las funciones de la empresa y hacerlo de manera grave o culpable.