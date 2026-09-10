Alberto Sánchez, abogado, y la Ley de Arrendamientos Urbanos lo confirman: los propietarios deben incluir estas tres cláusulas en el contrato de alquiler para proteger su vivienda

Los propietarios que tienen una vivienda en alquiler tienen que tener cuidado con el contrato de arrendamiento. El abogado inmobiliario Alberto Sánchez, de LegalMente.RRSS, recomienda incluir determinadas cláusulas que pueden ayudar a prevenir conflictos con los inquilinos y proteger los intereses del dueño. Así lo establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El abogado recomienda prestar especial atención a tres cuestiones:

Los descuentos en la renta.

Los problemas que pueda generar el arrendatario en la comunidad de vecinos.

Los retrasos en el pago.

Jóvenes viendo en una inmobiliaria anuncios de viviendas, casas y pisos en alquiler (o venta) / Marta G. Brea

El experto avisa de que firmar un contrato de alquiler no debería limitarse a descargar un modelo de internet y rellenar los nombres, la dirección y el importe mensual. La forma en la que se redactan determinadas condiciones puede ser decisiva cuando aparece un conflicto entre propietario e inquilino.

Dejar claro que la renta no se puede descontar por decisión propia

Una de las cláusulas que recomienda el abogado busca evitar que el inquilino decida unilateralmente pagar menos alquiler porque considera que el propietario le debe una cantidad o que ha tenido que afrontar algún gasto.

Lucía Feijoo Viera

La renta debe pagarse en los términos pactados en el contrato y la LAU establece además que el impago de la renta es una causa que puede permitir al arrendador resolver el contrato. Por eso, el contrato puede poner que cualquier descuento deberá estar previamente acordado o tener una base legal. Esto no elimina los derechos que la propia ley concede al inquilino, pero evita que una de las partes decida por su cuenta cuánto paga cada mes.

El inquilino puede responder por los problemas que cause

Otra condición que es muy útil está relacionada con la convivencia. El propietario puede recoger en el contrato las obligaciones del inquilino respecto al buen uso de la vivienda y exigirle que responda de los daños que provoque por un uso inadecuado, así como de determinadas consecuencias derivadas de su conducta.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite acabar con el contrato cuando se incumple el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal y en la vivienda se desarrollan actividades "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Además, la ley contempla la responsabilidad por los daños ocasionados cuando existe un incumplimiento del arrendatario. Por eso, una cláusula bien redactada puede especificar que el inquilino debe responder por los perjuicios que cause él mismo, las personas que convivan con él o quienes accedan a la vivienda bajo su responsabilidad, sin convertir al arrendatario en responsable de cualquier problema que ocurra en el edificio.

Se pueden fijar intereses cuando se paga tarde

La tercera cláusula recomendada se refiere a los retrasos en el alquiler. El contrato puede establecer qué consecuencias económicas tendrá pagar fuera de plazo, dentro de los límites legales.

El Código Civil contempla que, cuando existe una deuda de dinero y el deudor incurre en retraso, pueden aplicarse los intereses pactados entre las partes. La ventaja para el propietario es que el contrato deja desde el principio constancia de qué sucede si la renta llega tarde. Eso sí, una cláusula no puede utilizarse para saltarse las normas imperativas de la LAU ni para establecer condiciones abusivas.

El objetivo no es llenar el contrato de condiciones contra el inquilino, sino dejar bien definidos aspectos que suelen provocar problemas. Cuanto más claro esté todo, menor será el margen para discusiones posteriores.