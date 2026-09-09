El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles 9 de septiembre: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo en la isla de Tenerife, a 1,459€ el litro en la estación de servicio OCÉANO y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,467€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo.

Hoy miércoles 9 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,450€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,330€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,340€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,400€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,450€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona a 1,459€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en Arafo a 1,467€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,330€ el litro, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,340€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,688€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,714€ el litro.

La Palma tiene hoy, miércoles 9 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,527€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,587€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,627€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,889€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,889€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 9 de septiembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,609€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,709€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,749€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,849€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 9 de septiembre, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,689€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,699€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,859€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,869€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Vallehermoso, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el diésel está a 1,819€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,829€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,330€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,340€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,400€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,450€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,458€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 9 de septiembre está en la estación de servicio PCAN a 1,528€ el litro de diésel en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO a 1,559€ el litro de Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,359€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [09/09/2026 8:17:35]