Es oficial: el SEPE puede dejarte sin paro si fuerzas el despido de tu empresa

Los trabajadores que se sienten al límite y valoran abandonar su puesto deben pensarlo bien antes de tomar esta decisión precipitada, ya que podrían perder el derecho a cobrar una indemnización y a acceder a la prestación por desempleo. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón al SEPE y lanza una advertencia para situaciones similares.

Esto ocurre cuando dejas de acudir al trabajo de un día para otro para intentar forzar el despido. El caso analizado por el juez fue el de un trabajador que dejó de prestar servicios y terminó siendo despedida disciplinariamente. Sin embargo, el SEPE revisó posteriormente la situación y entendió que no se trataba de un abandono involuntario, sino de una forma de marcharse del trabajo sin presentar la dimisión de manera expresa.

Aquí se analizó si el cese permitía cobrar la prestación o si, por el contrario, detrás del despido existía una renuncia voluntaria encubierta. El tribunal consideró que las circunstancias podían demostrar que la trabajadora había dejado de trabajar deliberadamente para provocar el despido y conseguir así una prestación que no habría obtenido si hubiera presentado una baja voluntaria.

Entrada de una oficina del SEPE / Jesús Hellín - Europa Press

Dejar de ir al trabajo no convierte automáticamente el cese en válido para cobrar

La ley reconoce el derecho al desempleo cuando el contrato termina por un despido, pero eso no significa que cualquier conducta que termine provocando un despido permita cobrar el paro. El problema aparece cuando el trabajador utiliza una decisión aparentemente disciplinaria para conseguir un resultado que la ley no concede a quien abandona voluntariamente su empleo.

El TSJC recuerda que el fraude de ley no puede darse por supuesto y debe apoyarse en hechos que permitan acreditarlo. En esta ocasión, la demanda se centró en si las circunstancias demostraban una voluntad real de dejar el puesto.

El SEPE puede reclamar el dinero cobrado

Las consecuencias para el trabajador son importantes. Si la Administración considera que la prestación se obtuvo sin existir realmente una situación legal de desempleo, puede revocar el reconocimiento y reclamar las cantidades cobradas indebidamente.

La sentencia no establece que una ausencia injustificada convierta siempre a un trabajador en alguien que ha renunciado al empleo. De hecho, recuerda que el despido disciplinario, como regla general, coloca al trabajador en situación legal de desempleo. Lo determinante es que existan pruebas suficientes de que el comportamiento buscaba provocar el despido para acceder a una prestación que no correspondería por una baja voluntaria.

Por eso, la estrategia de desaparecer del puesto y esperar a que la empresa tome la decisión de despedir puede terminar con el efecto contrario al esperado, no solo perder el paro, sino tener que devolver el dinero recibido.