Es oficial: las empresas deberán informar del sueldo en sus ofertas de trabajo antes del 30 de septiembre
La nueva normativa europea obliga a que los candidatos conozcan el sueldo inicial o una horquilla salarial antes de entrar en un proceso de selección
Las ofertas de trabajo suelen incluir condiciones y cláusulas que muchos aspirantes desconocen, especialmente las relacionadas con el salario. Sin embargo, esta falta de información tiene los días contados, ya que una directiva europea obliga a las empresas a ofrecer una mayor transparencia retributiva durante los procesos de selección.
La norma comunitaria quiere acabar con uno de los grandes puntos ciegos de muchas ofertas de trabajo, no saber cuánto se va a cobrar hasta llegar prácticamente al final de la entrevista. Este derecho está recogido en la Directiva Europea de Transparencia Retributiva (Directiva UE 2023/970).
La ley establece que los candidatos deben recibir información sobre la retribución inicial o la banda salarial del puesto, ya sea en el propio anuncio o antes de la entrevista. Además, la empresa no puede preguntar por el sueldo actual o por lo que cobraba la persona en anteriores empleos.
El sueldo tendrá que conocerse antes de la entrevista
España debía haber completado la transposición antes del 7 de junio de 2026, pero el Ministerio de Trabajo continúa trabajando en el proyecto que tiene como límite estar aplicado el 30 de septiembre.
Una de las novedades es que la empresa tendrá que facilitar una cifra salarial inicial o una horquilla razonable para el puesto. La intención es que el candidato pueda saber desde el principio si las condiciones económicas le interesan antes de acudir a las entrevistas y pruebas.
La norma europea señala que esta información debe permitir una negociación "informada y transparente". También establece que los anuncios y los nombres de los puestos deben formularse de manera neutral y que la fijación de las cantidades debe basarse en factores objetivos como las funciones, la responsabilidad, las capacidades o las condiciones de trabajo.
Así se evita poner "salario según convenio". La directiva exige que el candidato conozca la remuneración correspondiente al puesto.
Las empresas no podrán preguntar cuánto cobrabas antes
La otra gran novedad afecta directamente a las entrevistas. El empleador no podrá pedir al candidato información sobre su sueldo actual ni sobre su historial salarial. La Unión Europea busca así evitar que una persona ponga un salario inferior por haber comenzado su carrera cobrando menos.
Además, los empleados tendrán derecho a solicitar información sobre su propia remuneración y sobre los salarios medios de quienes realizan el mismo trabajo o uno de igual valor, desglosados por sexo. Las empresas tendrán que facilitar esa información dentro del plazo establecido por la normativa.
El objetivo es reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Además, el cambio tendrá un efecto mucho más amplio, los candidatos podrán llegar a una entrevista sabiendo cuánto vale realmente el puesto.
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