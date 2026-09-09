Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasReal Casino de TenerifeFortunas en CanariasPlantilla CD TEnerifeApertura dominical de los comerciosNuevos terremotos en Venezuela
instagramlinkedin

La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: un vecino puede negarse a pagar una derrama de la comunidad en estos casos

No todas las obras aprobadas por una comunidad obligan a todos los vecinos a pagar

En estos casos, un propietario se puede negar a pagar la cuota

En estos casos, un propietario se puede negar a pagar la cuota / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Las derramas suelen ser uno de los principales focos de conflicto en las comunidades de propietarios. Mientras algunos vecinos aceptan asumir estos gastos extraordinarios, otros se niegan a pagarlos. Sin embargo, existen determinados casos en los que la justicia permite a un propietario quedar exento de abonarlos, respaldado por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Para que esto sea así, no basta con decir después de la votación que no se quiere pagar. Para que esta protección pueda aplicarse deben cumplirse varias condiciones y la actuación del propietario durante la Junta es especialmente importante.

Cuándo puedes quedar fuera de una derrama

El artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal protege al propietario que se opone a una mejora o nueva instalación que no resulte necesaria para conservar el edificio, garantizar su seguridad o hacerlo habitable.

Una vecina de El Cardonal por las viviendas que van a ser reformadas

Estas derramas se pueden dejar de pagar / Andrés Gutiérrez

Además, la parte que tendría que pagar ese vecino debe superar el equivalente a tres mensualidades ordinarias de los gastos comunes. Si el importe no alcanza ese límite, la negativa no permite librarse del pago.

También es importante haber votado en contra cuando se aprobó el pago, y abstenerse no es lo mismo que oponerse. Si el propietario no estuvo presente en la reunión, debe dejar constancia de su discrepancia dentro del plazo que marca la ley.

No se puede dejar de pagar cualquier obra

Esta posibilidad tiene unos límites claros. Las reparaciones necesarias para conservar el inmueble sí deben pagarse, aunque un propietario vote en contra. Lo mismo ocurre con determinadas actuaciones para garantizar la accesibilidad cuando la ley obliga a realizarlas.

Noticias relacionadas y más

Quien quede fuera de una mejora tampoco puede exigir utilizarla sin más. Si se trata de una instalación cuyo acceso puede controlarse, como una piscina o un gimnasio, la comunidad puede impedir que la use quien no contribuyó a pagarla. Si posteriormente decide disfrutar de ella, tendrá que asumir la cantidad que le hubiera correspondido y los gastos que procedan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
  2. El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
  3. El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
  4. Ratifican la condena a un vecino de Tenerife por falsificar la pegatina de la ITV caducada desde hacía dos años
  5. Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
  6. El CD Tenerife detecta la venta ilegal de sus nuevas camisetas: en torno a 20 euros
  7. Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios
  8. Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla

La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: un vecino puede negarse a pagar una derrama de la comunidad en estos casos

La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: un vecino puede negarse a pagar una derrama de la comunidad en estos casos

El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

Así vuelven a clase los escolares del CEIP Los Verodes

Seis artistas internacionales exploran la memoria subterránea a través de sus murales en el III Festival Desidia

Seis artistas internacionales exploran la memoria subterránea a través de sus murales en el III Festival Desidia

La rotonda del Padre Anchieta sufre la vuelta al cole en Tenerife

La rotonda del Padre Anchieta sufre la vuelta al cole en Tenerife

El Supremo tumba la reclamación del Cabildo por 800.000 euros a CaixaBank

El Supremo tumba la reclamación del Cabildo por 800.000 euros a CaixaBank

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

Pillado con cocaína en su celda en Tenerife: la Fiscalía pide otros siete años de cárcel para el preso

Pillado con cocaína en su celda en Tenerife: la Fiscalía pide otros siete años de cárcel para el preso
Tracking Pixel Contents