La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: un vecino puede negarse a pagar una derrama de la comunidad en estos casos

Las derramas suelen ser uno de los principales focos de conflicto en las comunidades de propietarios. Mientras algunos vecinos aceptan asumir estos gastos extraordinarios, otros se niegan a pagarlos. Sin embargo, existen determinados casos en los que la justicia permite a un propietario quedar exento de abonarlos, respaldado por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Para que esto sea así, no basta con decir después de la votación que no se quiere pagar. Para que esta protección pueda aplicarse deben cumplirse varias condiciones y la actuación del propietario durante la Junta es especialmente importante.

Cuándo puedes quedar fuera de una derrama

El artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal protege al propietario que se opone a una mejora o nueva instalación que no resulte necesaria para conservar el edificio, garantizar su seguridad o hacerlo habitable.

Estas derramas se pueden dejar de pagar / Andrés Gutiérrez

Además, la parte que tendría que pagar ese vecino debe superar el equivalente a tres mensualidades ordinarias de los gastos comunes. Si el importe no alcanza ese límite, la negativa no permite librarse del pago.

También es importante haber votado en contra cuando se aprobó el pago, y abstenerse no es lo mismo que oponerse. Si el propietario no estuvo presente en la reunión, debe dejar constancia de su discrepancia dentro del plazo que marca la ley.

No se puede dejar de pagar cualquier obra

Esta posibilidad tiene unos límites claros. Las reparaciones necesarias para conservar el inmueble sí deben pagarse, aunque un propietario vote en contra. Lo mismo ocurre con determinadas actuaciones para garantizar la accesibilidad cuando la ley obliga a realizarlas.

Quien quede fuera de una mejora tampoco puede exigir utilizarla sin más. Si se trata de una instalación cuyo acceso puede controlarse, como una piscina o un gimnasio, la comunidad puede impedir que la use quien no contribuyó a pagarla. Si posteriormente decide disfrutar de ella, tendrá que asumir la cantidad que le hubiera correspondido y los gastos que procedan.