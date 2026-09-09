7.503 canarios amasan una fortuna equivalente a la mitad del PIB regional

En 2020, el año de la Covid, eran 6.584 y atesoraban algo más de 23.000 millones de euros. Hoy son 7.503 y su fortuna ya supera los 28.000 millones. Es decir, que en Canarias no solo se contabilizan cada vez más grandes patrimonios, sino que, además, sus titulares son cada vez más ricos. Así lo muestra la última estadística publicada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la correspondiente al ejercicio de 2024. Un informe que permite poner cifras a la riqueza acumulada de quienes se encuentran en la cúspide económica de las Islas.

Esos 28.001,6 millones de euros equivalen, grosso modo, a la mitad de todo lo que la economía canaria produce en un año. O dicho de otra manera: los bienes y derechos declarados por ese grupo de solo 7.503 contribuyentes –en el Archipiélago viven más de 2,2 millones de personas– suman una cuantía que se aproxima a la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Una fortuna ingente y, además, en aumento.

919 nuevos ricos

Entre 2020 y 2024, esto es, en apenas cuatro años, hasta 919 personas se incorporaron a la selecta nómina de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma, un incremento de un 14%. Y su riqueza aumentó con mayor intensidad: en casi 5.000 millones de euros, un 21,6%. La fortuna crece, por tanto, bastante más deprisa que el número de potentados que se la reparten. Y también lo hace el patrimonio medio, que en ese período pasó de 3,5 a 3,73 millones por contribuyente, un 6,7% más. Una tendencia que no parece agotarse.

Solo entre 2023 y 2024, el censo de grandes patrimonios de Canarias se incrementó de 7.113 a esas 7.503 personas, así que engordó en 390 contribuyentes, un 5,5%. El número de declaraciones con resultado positivo –aquellas en las que finalmente hay que pagar– se incrementó aún más: un 5,9%, de 6.329 a 6.704. En definitiva, nueve de cada diez declarantes isleños en el Impuesto sobre el Patrimonio acaban por poner dinero en las arcas públicas del Estado.

Un tesoro bien repartido

¿Y dónde tienen colocada su riqueza los canarios más acaudalados? Pues sobre todo en acciones, participaciones empresariales, fondos de inversión, depósitos y otros activos financieros. El denominado capital mobiliario representa la friolera de 21.423 millones de esos más de 28.000, nada menos que el 76,5% de todo el patrimonio declarado. Ya solo las participaciones exentas en sociedades que no cotizan en Bolsa suman 12.401 millones. A ellas se añaden 2.356 millones en depósitos bancarios, 2.277 millones en instituciones de inversión colectiva cotizadas y 1.949 millones en participaciones no cotizadas y no exentas.

El ladrillo, en contra de lo que podría pensarse y pese a la enorme importancia que suele atribuírsele cuando se habla de riqueza y fortuna, queda, sin embargo, muy lejos. Los inmuebles –viviendas, locales comerciales, garajes...– de los más ricos de las Islas están valorados en 4.857,7 millones, un 17,3% del total. De esa cantidad, 3.851 millones corresponden a propiedades urbanas; 829 millones, a inmuebles urbanos –entre ellos, la vivienda habitual–; y otros 177 millones, a fincas rústicas. Los bienes vinculados a actividades económicas rozan los 577 millones y los seguros y rentas, los 325.

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Mención aparte merecen los bienes suntuarios, la parte más ‘llamativa’ –aunque no la de mayor valor– de las grandes fortunas. Un total de 1.733 contribuyentes declara coches de alta gama, joyas, pieles, obras de arte, antigüedades y otros artículos de lujo por valor de 71,8 millones de euros. La media alcanza los 41.440 euros por declarante. El grueso de esa cantidad, 65,2 millones, corresponde a vehículos, joyas, pieles y bienes similares.