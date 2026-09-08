La Seguridad Social intensifica el control de las bajas laborales: estos son los casos que están bajo vigilancia de la Inspección de Trabajo

La Seguridad Social ha vuelto a poner el foco en las situaciones de incapacidad temporal que afectan a miles de trabajadores. La Inspección de Trabajo intensifica sus controles para evitar posibles fraudes y comprobar que las bajas laborales cumplen con los requisitos establecidos por la normativa. Así lo explica el asesor laboral Miguel Benito Barrionuevo, quien advierte de que estas revisiones llaman la atención cuando se repiten determinadas situaciones.

La normativa no establece una revisión general de todas las bajas. Sin embargo, sí contempla un seguimiento específico de las recaídas por la misma enfermedad o por una dolencia similar. La Seguridad Social considera que existe una recaída cuando una nueva baja se produce dentro de los 180 días siguientes al alta anterior por la misma o similar patología.

Las bajas que se repiten por el mismo problema llaman más la atención

La Seguridad Social se fija especialmente en los casos en los que una persona causa baja poco después de haberse reincorporado y lo hace por el mismo problema de salud. En estos casos no se trata simplemente de sumar dos bajas independientes, ya que la legislación puede considerarlas parte del mismo proceso.

Estas son algunas se las bajas que más sospechas levantan en la Seguridad Social / Archivo

El control es más duro conforme avanza la duración de la incapacidad. Durante los primeros 365 días, el seguimiento corresponde al servicio público de salud y al INSS en los términos establecidos legalmente. Una vez alcanzado ese periodo, la Inspección Médica del INSS adquiere competencias específicas sobre el alta y sobre nuevas bajas relacionadas con la misma o similar enfermedad.

Por eso, como señala Barrionuevo, que exista una segunda baja no significa que automáticamente vaya a ser anulada. La situación médica sigue siendo la que determina si una persona está en condiciones de trabajar.

No acudir a las revisiones puede tener consecuencias graves

Hay otro comportamiento que los trabajadores deben evitar durante una baja: no presentarse sin justificación a las revisiones médicas o controles que hayan sido convocados por la Seguridad Social o por la mutua correspondiente.

La propia Ley General de la Seguridad Social establece que la prestación puede extinguirse cuando existe una incomparecencia injustificada a determinados reconocimientos médicos.

Por eso, las bajas médicas no van a desaparecer, pero quien se encuentra en incapacidad temporal debe acudir a las citas y seguir las indicaciones médicas.

Además, una incapacidad temporal puede prolongarse hasta 365 días y, cuando se prevé una recuperación, otros 180 días adicionales, por lo que los controles forman parte del propio sistema de seguimiento.