Es oficial: Hacienda puede reclamar el dinero que los padres dan a sus hijos para comprar una casa por este error que puede convertir un préstamo en donación

Los jóvenes que quieren comprar una vivienda se enfrentan a uno de los mayores retos económicos de su vida, especialmente por el elevado precio de los inmuebles y las dificultades para acceder a una hipoteca. Por eso, muchos recurren a sus padres o familiares para que les presten dinero y así poder afrontar la entrada de la casa o parte del préstamo. Sin embargo, estas operaciones deben hacerse correctamente, ya que Hacienda puede reclamar el dinero si no se justifican de la forma adecuada.

El asesor inmobiliario Sergio, de Sergio_excellence_circle, ha advertido sobre esta práctica y recuerda que un préstamo entre familiares es completamente posible, pero tiene una condición, el dinero prestado tiene que devolverse. De lo contrario, la operación puede terminar siendo considerada una donación, con los impuestos pertinentes.

Llamarlo préstamo no evita pagar impuestos

Un préstamo entre particulares y una donación son operaciones distintas:

En el primer caso, existe una obligación de devolver el dinero.

En el segundo, una persona entrega una cantidad sin esperar recuperarla.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava las adquisiciones gratuitas de dinero, bienes y derechos.

Por eso, como explica el asesor, no sirve con poner por escrito que los padres han prestado el dinero a su hijo si después pasan los años y nunca existe ninguna devolución. La realidad de la operación es la que puede acabar teniendo importancia ante la Administración.

Él mismo explica el caso de una familia a la que, después del fallecimiento del familiar que había entregado el dinero, se le reclamó que aquella cantidad podía tener la consideración de donación.

La clave está en que si realmente es un préstamo debe existir una obligación de devolución y poder acreditarse. Además, conviene documentar adecuadamente la operación desde el principio y cumplir los trámites fiscales que correspondan.

Una ayuda para comprar la primera vivienda puede tener ventajas fiscales

La alternativa es formalizar directamente la entrega como una donación, aunque en ese caso habrá que estudiar la tributación aplicable en la comunidad autónoma donde corresponda pagar el impuesto. Las condiciones pueden cambiar mucho de un territorio a otro.

Existen comunidades que han aprobado reducciones o beneficios fiscales para el dinero que los padres entregan a sus hijos para comprar su primera vivienda habitual, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta / Europa Press

La Agencia Tributaria recoge este tipo de beneficios autonómicos, que pueden exigir límites de edad, ingresos, cantidades máximas y que el dinero se destine efectivamente a la vivienda.

Así que antes de transferir una cantidad importante a un hijo para ayudarle a comprar una casa, lo importante no es elegir entre "préstamo" o "donación" pensando únicamente en pagar menos, sino asegurarse de que la operación refleja lo que realmente se va a hacer y revisar las ventajas fiscales disponibles en cada comunidad.