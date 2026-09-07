Nueva Canarias exige explicaciones de los 500 millones en acuerdos derivados de la moratoria turística

Nueva Canarias (NC) ha pedido este lunes al Gobierno de Canarias que explique por qué ha acordado pagar alrededor de 500 millones de euros a propietarios de terrenos afectados por la moratoria turística aprobada en 2009. La norma permitió convertir en suelo rústico determinados terrenos que podían dedicarse a construir establecimientos turísticos y establecía mecanismos de indemnización para sus propietarios. Según NC, varios de estos afectados acudieron a los tribunales y, tras las sentencias, el Ejecutivo canario ha cerrado acuerdos extrajudiciales para compensarlos.

El expresidente de Canarias y dirigente de NC Román Rodríguez ha asegurado en rueda de prensa que las dos moratorias impulsadas por su Ejecutivo, en 2001 y 2003, no supusieron el pago de indemnizaciones. En este sentido, ha reclamado al actual Gobierno que detalle los criterios utilizados para alcanzar los acuerdos relacionados con la moratoria de 2009.

El origen de estas reclamaciones se encuentra, según ha explicado Rodríguez, en el artículo 17.1 de la moratoria aprobada en 2009 por el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero (CC), en el que José Manuel Soria (PP) ocupaba la Vicepresidencia. Este artículo permitía a los titulares de determinados suelos turísticos edificables convertirlos en suelo rústico a cambio de indemnizaciones o expropiaciones.

39 de 54 ganaron en tribunales

A finales de 2009 se presentaron 54 solicitudes relacionadas con este artículo. Rodríguez ha señalado que el Gobierno de Rivero y Soria no respondió a estas peticiones, lo que derivó posteriormente en procedimientos judiciales. Según los datos aportados por el dirigente de NC, los tribunales dieron la razón a 39 de los 54 demandantes. Las sentencias, ha señalado, se dictaron y fueron conocidas durante el primer Gobierno de Fernando Clavijo, entre 2015 y 2019.

A raíz de estos procedimientos se han alcanzado los acuerdos extrajudiciales que ahora cuestiona Nueva Canarias. La formación reclama "total transparencia" sobre los alrededor de 500 millones de euros que, según sus datos, se han detraído de las arcas regionales para abonar estos acuerdos.

NC también cuestiona las cantidades finalmente acordadas con los afectados. Rodríguez ha asegurado que existían informes técnicos de la Administración que rebajaban "notablemente" los importes que reclamaban los propietarios, pese a lo cual se habrían cerrado acuerdos por cantidades superiores. La formación sostiene además que los afectados no solo han recibido las compensaciones económicas, sino que han conservado sus "parcelas urbanizables y con toda su edificabilidad" turística.

NC reclama explicaciones al Gobierno

Nueva Canarias solicitará inicialmente la comparecencia parlamentaria del actual consejero de Política Territorial, Manuel Miranda (CC), para que explique los criterios seguidos en estos acuerdos y el coste que han supuesto para las arcas autonómicas. Rodríguez y el secretario general de NC, Luis Campos, han calificado estos acuerdos como una "rendición del Gobierno de Clavijo". La formación considera que la gestión de estas reclamaciones no debe utilizarse para sostener que cualquier intento de limitar el crecimiento turístico en Canarias está abocado al fracaso.

En este sentido, NC ha anunciado que volverá a plantear en su programa electoral la necesidad de establecer nuevas moratorias turísticas en el archipiélago. La formación asegura que actualmente se promueven unas 20.000 nuevas camas turísticas y defiende limitar este crecimiento o avanzar hacia un "decrecimiento" en determinadas zonas.

Rodríguez ha señalado que esta posición responde tanto a las demandas de distintos sectores de la sociedad canaria como al convencimiento de NC de que es necesario limitar la proliferación de nuevas plazas turísticas en algunas áreas. La formación también ha reiterado su apuesta por implantar una tasa turística en Canarias, como las que existen en Mallorca y Barcelona.