El Gobierno presenta su ‘Idealista público’ con 800 pisos en alquiler

El Gobierno ha presentado este lunes el nuevo portal de Casa 47, la empresa estatal de vivienda nacida de la transformación de Sepes, que arranca con 800 viviendas en alquiler asequible y a la que se incorporarán otras 1.500 viviendas próximamente, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la plataforma, y tal y como adelantó en primicia EL PERIÓDICO el pasado viernes.

"Para demasiadas personas buscar una vivienda se ha convertido en una suerte de carrera de obstáculos", ha asegurado Sánchez. Frente a ello, el Ejecutivo aspira a que Casa 47 funcione como una ventanilla única para consultar la oferta, comprobar requisitos y presentar solicitudes.

La plataforma mostrará convocatorias con información sobre las viviendas, su tipología, ubicación, plazos y condiciones de acceso. También incorpora un buscador con simulador previo para que cada usuario pueda conocer qué inmuebles puede solicitar. El Gobierno prevé incorporar nueva oferta cada trimestre. La oferta se irá ampliando de forma recurrente con nuevas convocatorias.

Sorteos ante notario

El Ministerio de Vivienda plantea el portal como un equivalente público de los grandes portales inmobiliarios. Su objetivo es que buscar una vivienda pública sea tan sencillo como hacerlo en el mercado privado, aunque con un sistema de adjudicación diferente: todas las solicitudes válidas participarán en sorteos ante notario que determinarán el orden de acceso a los inmuebles.

Los aspirantes podrán seleccionar varias viviendas y ordenarlas por preferencia. Para solicitar una deberán identificarse mediante Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital, aportar la composición de su unidad de convivencia y sus ingresos. Entre los requisitos generales figura tener nacionalidad española o residencia legal, ser mayor de edad o menor emancipado y, salvo determinadas excepciones, no disponer de otra vivienda en propiedad. La renta anual neta de la unidad de convivencia deberá situarse entre dos y 7,5 veces el IPREM.

El esfuerzo económico también actuará como filtro. El alquiler de la vivienda solicitada no podrá superar el 30% de la renta mensual disponible de la unidad de convivencia. Casa 47 fijará además 'topes' por comunidades autónomas y establece que la renta tampoco podrá superar el 30% de la renta media del territorio.

Contratos de hasta 75 años

Otro de los pilares del modelo será la permanencia de los inmuebles dentro del parque público. "Las viviendas de Casa 47 estarán protegidas para siempre. Nunca serán una oportunidad de negocio", ha defendido Sánchez. Los contratos tendrán una primera duración de 14 años y podrán prorrogarse automáticamente en periodos de siete años siempre que los inquilinos sigan cumpliendo la mayoría de las condiciones de acceso, hasta alcanzar un máximo de 75 años.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reivindicado también el cambio de papel del Estado en el mercado residencial. "Durante décadas se asumió que la Administración debía ocupar una posición secundaria en la promoción, centrada principalmente en ayudas al sector privado. Si el Estado garantiza la educación o la sanidad, ¿por qué tiene que mantenerse al margen del derecho a la vivienda?", ha planteado.

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Casa 47 pretende participar ahora en todo el ciclo residencial, desde la movilización de suelo hasta la construcción, adjudicación y gestión de los alquileres. La entidad ha incorporado 40.000 viviendas procedentes de Sareb y 2.400 suelos con capacidad para otras 55.000, además de patrimonio procedente de Defensa, Interior y Hacienda. También ha licitado la construcción de 2.490 viviendas y ha reactivado actuaciones como Campamento, en Madrid, donde están previstas 10.700 casas. Rodríguez ha avanzado además que Casa 47 podrá anunciar próximamente nuevas fórmulas de colaboración público-privada. El estreno del portal supone, por ahora, la cara más visible del nuevo modelo estatal: 800 viviendas de salida, otras 1.500 en camino y nuevas convocatorias periódicas.