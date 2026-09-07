La gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife este lunes 7 de septiembre: guía de precios

Hoy lunes 7 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,449€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo en la isla de Tenerife, a 1,459€ el litro en la estación de servicio OCÉANO y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,459€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N del municipio de San Miguel de Abona.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,329€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 de Tenerife situada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna con un precio de 1,329€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

Tenerife tiene hoy, lunes 7 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,329€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en San Cristóbal de La Laguna, OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde el litro está a 1,329€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,400€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,449€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio OCÉANO de San Miguel de Abona en Avenida Lucio Diaz Flores Feo tiene un precio de 1,459€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,688€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,692€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,607€ el litro.

La Palma tiene hoy, lunes 7 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,507€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,568€.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,749€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,829€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,879€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,879€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy lunes 7 de septiembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,609€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,689€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,849€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,859€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,799€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,819€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy lunes 7 de septiembre, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,669€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,689€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,400€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,449€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,329€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 1,329€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,469€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, lunes 7 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,379€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,458€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/09/2026 8:16:22]