Los empresarios responsabilizan a la Administración del elevado absentismo laboral en Canarias

El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, ha situado a la Administración pública como una de las principales responsables de los elevados niveles de absentismo laboral que registra Canarias, especialmente por el peso que tienen las bajas médicas dentro del conjunto de las ausencias al trabajo. Los últimos datos de Adecco colocan al Archipiélago como la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de absentismo laboral de España durante el primer trimestre del año, con un 9,4%. De ese porcentaje, un 8,1% corresponde a bajas médicas, que concentran así buena parte del problema.

Ante estas cifras, Alfonso considera necesario analizar qué está detrás de esta situación y, sobre todo, de su persistencia en las Islas. "Tenemos que preguntarnos por qué se producen tantas bajas, cuánto duran y por qué Canarias mantiene cifras tan elevadas", ha señalado. En este sentido, sostiene que "hay una gran responsabilidad de la Administración pública, que es la que controla la mayoría de esas bajas».

El dirigente empresarial ha reclamado avances tanto en materia de prevención y salud laboral como en el funcionamiento del sistema sanitario. Así, uno de los principales problemas se encontraría en los plazos que transcurren desde que un trabajador inicia una baja hasta que puede regresar a su puesto: "Los tiempos de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reincorporación al puesto de trabajo no son óptimos ni están en la línea de lo que esperamos a través de las cotizaciones que pagamos", ha advertido.

Para el presidente de la patronal tinerfeña, las cifras evidencian que "Canarias tiene un problema muy serio con el absentismo laboral" y que no se trata de "un fenómeno puntual", sino "estructural". Una situación que, según ha explicado, termina repercutiendo en la productividad y la competitividad de las empresas, pero también en las plantillas, cuyos trabajadores deben asumir la carga derivada de las ausencias de sus compañeros. Alfonso ha insistido, por ello, en la necesidad de pasar de los análisis a las medidas concretas. "Ya está bien de buenas palabras" y de "buenos diagnósticos", ha afirmado, al considerar que las soluciones necesarias "no se están ejecutando".