Cuerpo avanza un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre y mantiene la previsión del 2,6% para 2026

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que los últimos indicadores apuntan a que la economía española crecerá un 0,6% en el tercer trimestre y ha asegurado que “se mantiene el pulso” para cumplir la previsión del Gobierno de cerrar 2026 con un avance del PIB del 2,6%. Durante su intervención en ‘Los Desayunos de EFE y RTVE’, Cuerpo ha señalado que los datos conocidos hasta ahora “están en línea con lo que esperábamos” y que el Ejecutivo se siente “cómodo” con la actualización del cuadro macroeconómico realizada en junio.

La estimación para el tercer trimestre mantiene así el ritmo registrado durante la primera mitad del año, después de que el PIB creciera un 0,7% entre abril y junio y un 0,6% en los tres primeros meses del ejercicio. Según el Gobierno, la actividad continúa apoyándose en el dinamismo del consumo y de la inversión, en un contexto de máximos de empleo.

El ministro también se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y ha avanzado que en septiembre comenzarán los “contactos” con los grupos parlamentarios una vez superados los trámites previos. El Gobierno, ha dicho, presentará las cuentas cuando considere que están “preparadas”, sin aclarar si podrá cumplir el plazo constitucional de hacerlo antes de que finalice septiembre.

“La idea” del Ejecutivo, ha añadido, es desarrollar una negociación que permita conseguir los apoyos necesarios para aprobarlas.

Cuerpo tampoco ha precisado si el Gobierno prorrogará el plan de ayudas a los carburantes que vence a finales de septiembre. Ha asegurado, no obstante, que el Ejecutivo analizará la evolución de los precios durante este mes y que no dejará “de acompañar y apoyar a las familias” si fuera necesario.

En relación con el Plan de Recuperación, ha explicado que el Gobierno está preparando la documentación necesaria para solicitar a Bruselas el último desembolso, de unos 26.000 millones de euros. Una vez concluido el plan, ha subrayado, el reto será “garantizar las fuentes de crecimiento” más allá de 2026.

En este sentido, ha recordado la puesta en marcha del fondo España Crece, que contempla una inyección de 10.000 millones de euros de capital en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de movilizar inversión y mantener el impulso de la actividad.

Defiende la continuidad de Seat

El vicepresidente primero ha destacado también la importancia de mantener en España la marca Seat, propiedad del grupo alemán Volkswagen, pero que ha definido como “genuinamente española”. Cuerpo, que ha revelado que su coche actual es de la marca Seat, ha asegurado que el Gobierno hará “todo el esfuerzo necesario” para preservar ese sello y el empleo asociado a la compañía y al conjunto de la industria auxiliar.

El ministro ha señalado que la transformación del automóvil hacia el vehículo eléctrico ha sorprendido a numerosos países, aunque considera que España ha conseguido “adelantarse” en cierta medida gracias a las inversiones del Plan de Recuperación destinadas a la descarbonización de la industria y a la electrificación.

Según Cuerpo, este esfuerzo ha contribuido a que grandes grupos como Volkswagen consideren que algunas de sus plantas más eficientes están en España, lo que, a su juicio, supone una garantía para la continuidad de las fábricas y del empleo.

El ministro ha subrayado además el peso del sector de componentes, en el que España ocupa una posición relevante a escala internacional, y ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo es mantener tanto la producción como la marca Seat en el país.

12.000 millones en exportaciones por Marruecos

Cuerpo ha abordado asimismo la relación económica con Marruecos, un mercado al que las empresas españolas exportan más de 12.000 millones de euros anuales, frente a unos 16.000 millones dirigidos a Estados Unidos.

El ministro ha utilizado estas cifras para remarcar la relevancia comercial del país vecino y la necesidad de seguir favoreciendo la presencia de empresas y productos españoles en ese mercado.

No obstante, preguntado por la posibilidad de que Marruecos estuviera detrás de la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta a finales de julio, Cuerpo ha evitado anticipar qué medidas adoptaría el Gobierno si esa implicación quedara probada.

Sí ha defendido que la investigación debe continuar para esclarecer las causas de lo ocurrido y evitar que vuelva a reproducirse una situación similar. Si se obtienen pruebas, ha advertido, las actuaciones “tendrán que ser contundentes”, también como mensaje a los ciudadanos de Ceuta.

El vicepresidente primero ha reclamado además reciprocidad en las relaciones económicas, comerciales y financieras con Marruecos.

Sobre el puerto de Ceuta, ha recordado que el decreto de ayudas aprobado por el Gobierno contempla un refuerzo de más de cuatro millones de euros anuales hasta 2031 para la Autoridad Portuaria. Cuerpo ha definido el puerto como la infraestructura “más importante” de la ciudad autónoma desde el punto de vista del transporte, la logística y la actividad económica.

A ello se suma el paquete de ayudas a autónomos y empresas aprobado por el Ejecutivo para compensar la menor demanda, la caída del turismo y la reducción de actividad. Según el ministro, estas ayudas ascienden a 80 millones de euros en cuatro meses, una cifra equivalente a alrededor del 4 % del PIB de Ceuta.

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Cuerpo ha comparado ese esfuerzo con una hipotética inyección de unos 68.000 millones de euros para el conjunto de España en apenas cuatro meses y ha defendido que el objetivo es sostener el tejido productivo de la ciudad mientras se recupera la actividad económica.