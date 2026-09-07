Canarias encadena dos años y medio de crecimiento ininterrumpido del precio de la vivienda

El precio de la vivienda en Canarias encadena diez trimestres consecutivos al alza. Según la evolución del Índice de Precios de Vivienda (IPV)del Instituto Nacional de Estadística (INE), para encontrar la última caída hay que remontarse al cuarto trimestre de 2023, cuando los precios descendieron un 1,4% respecto a los tres meses anteriores. Desde entonces, el mercado inmobiliario de las Islas no ha dado un respiro y acumula ya dos años y medio de crecimiento ininterrumpido, una tendencia que se ha mantenido tanto en los periodos de mayor aceleración como en aquellos en los que el avance fue más lento. De hecho, el ritmo más moderado se registró precisamente al cierre de 2025, cuando el IPV aumentó apenas un 0,6% respecto al trimestre anterior, pero el comienzo de 2026 volvió a acelerar los precios, esta vez con un repunte del 4,5% entre enero y marzo.

Los últimos datos no iban a ser la excepción. Entre abril y junio, los precios aumentaron un 3,3% en Canarias respecto a los tres primeros meses de 2026. El avance llega después del fuerte repunte del 4,5% registrado entre enero y marzo y eleva al 8% el encarecimiento acumulado desde que comenzó el año. Si la comparación se amplía a los últimos doce meses, la subida interanual alcanza el 11%. Es decir, adquirir una vivienda en el Archipiélago resulta sensiblemente más caro que hace un año, aunque el ritmo de crecimiento se mantiene por debajo del observado en buena parte del territorio nacional.

En el conjunto de España el precio de la vivienda se incrementó un 12,2% respecto al mismo trimestre de 2025, 1,2 puntos más que en Canarias. En lo que respecta al trimestre anterior, la media nacional avanzó un 3,4%, apenas una décima por encima del 3,3% de las Islas, y acumula una subida del 7% entre enero y julio, frente al 8% del Archipiélago. De esta forma, el encarecimiento se ha extendido por todo el país, aunque en unas comunidades autónomas se ha dejado sentir más que en otras. Asturias, por ejemplo, encabezó las subidas interanuales en el segundo trimestre, con un 15%, seguida de Castilla y León (14,8%), Aragón (14,6%) y Murcia (14,4%). En el extremo contrario aparecen Navarra (9,5%), País Vasco (10%), Cataluña (10,1%) y Canarias, con su 11%, posicionándose como el cuarto crecimiento interanual más moderado del país, por debajo de la media española.

Pese a situarse en la parte baja de la tabla, Canarias no escapa a la presión que continúa ejerciendo el mercado inmobiliario sobre los precios: la subida interanual se mantiene en los dos dígitos y el Archipiélago ha cerrado la primera mitad de 2026 con un encarecimiento superior al registrado en el conjunto del país. La intensidad de esa subida, eso sí, cambia sustancialmente al separar la obra nueva de la vivienda de segunda mano.

La obra nueva se dispara

La mayor presión sobre los precios se concentra en la vivienda nueva. En apenas seis meses, su coste se ha incrementado un 12,7% en Canarias, el mayor avance registrado entre todas las comunidades autónomas y muy por encima del 4,6% de la media nacional. La distancia con el resto es considerable: Aragón, segunda en la clasificación, acumula un 7,2%, seguida de La Rioja (6,3%) y Murcia (5,8%). Buena parte de este encarecimiento se produjo durante el arranque del año. Entre enero y marzo, el precio de la vivienda nueva se disparó un 10% en las Islas y, aunque el ritmo se moderó durante el segundo trimestre, volvió a crecer otro 2,4% entre abril y junio. En términos interanuales, los inmuebles de nueva construcción son ahora un 11,9% más caros que hace un año. Murcia, con un incremento del 12,6%, y La Rioja, con un 12,5%, se sitúan ligeramente por encima. Aun así, el avance de las Islas supera ampliamente el 7,4% registrado de media en España.

Dos operarios durante su jornada laboral en el andamio de un edificio en construcción / Efe

La vivienda de segunda mano también mantiene la subida, aunque sin el fuerte repunte de la obra nueva. Su precio creció un 3,3% en Canarias en el último trimestre y acumula un incremento del 7,7% desde comienzos de año. Respecto al mismo trimestre de 2025, el encarecimiento alcanza el 11%. En el conjunto de España, la vivienda usada muestra una evolución más intensa: sube un 12,9% interanual, casi dos puntos por encima de Canarias, y un 3,7% respecto al trimestre anterior. Desde enero, el incremento nacional se sitúa en el 7,2%, ligeramente por debajo del registrado en las Islas. En la comparación autonómica Canarias queda lejos de los mayores aumentos interanuales: Castilla y León encabeza la subida de la vivienda usada, con un 15,8%, seguida de Asturias (15,7%), Aragón (15,6%) y Baleares (14,9%).

La obra nueva concentra, en cualquier caso, el mayor encarecimiento y sitúa a Canarias a la cabeza del país en el acumulado del año, con una subida que se distancia ampliamente de la media nacional. La segunda mano, por su parte, mantiene también la tendencia ascendente, pero lo hace a un ritmo más moderado en la comparación interanual y lejos de los incrementos registrados en las comunidades donde más se han tensionado los precios. Dos comportamientos distintos que, en cualquier caso, mantienen al mercado residencial canario en un crecimiento imparable que arrastra desde comienzos de 2024.