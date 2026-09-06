Guayarmina Textil convierte la inclusión en industria real
La compañía canaria fabrica y personaliza prendas deportivas para clubes, colegios, eventos y competiciones
Detrás de cada equipación que salta al campo en un partido escolar o en una competición insular se esconde un trabajo que rara vez se ve. En el caso de Guayarmina Textil S.L., empresa asociada a ASINCA, ese trabajo tiene además una particularidad que la distingue dentro del tejido industrial canario: más del 70% de su plantilla está formada por personas con diversidad funcional certificada.
La compañía, de capital cien por cien canario, fabrica y personaliza prendas deportivas para clubes, colegios, eventos y competiciones. Su principal elemento diferenciador es la especialización en la técnica de sublimación fullprint, que permite desarrollar prendas completamente personalizadas con diseños propios adaptados a la imagen de cada cliente. Esa apuesta técnica le ha permitido consolidar un nicho de mercado propio en un sector cada vez más exigente, sin renunciar por ello a las técnicas tradicionales como la serigrafía y el bordado.
El trabajo se articula en torno a dos marcas. Tetex Sportswear se orienta a clubes deportivos, eventos y competiciones, mientras que Tetex se centra en el sector educativo, con prendas adaptadas a la identidad corporativa de cada colegio. La filosofía de la casa es clara, la personalización no consiste en poner un nombre o un logotipo sobre una prenda, sino en crear un producto que represente la identidad de cada club, colegio o colectivo.
La sostenibilidad tampoco se limita al reciclaje. Los residuos textiles generados en el proceso de corte se clasifican por tipo de tejido y color y se trasladan a empresas especializadas para su transformación como materia prima de nuevos productos. La compañía trabaja además en proyectos de economía circular, incorporando fibras obtenidas a partir de plásticos recuperados y desarrollando iniciativas para que las prendas puedan volver al ciclo productivo una vez finalizada su vida útil.
Su condición de Centro Especial de Empleo forma parte de la esencia de la empresa, que entiende la actividad industrial como una herramienta para generar oportunidades laborales y poner en valor las capacidades de las personas, sin perder de vista la sostenibilidad económica y la reinversión en tecnología.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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