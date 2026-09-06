La energía pasa factura a Canarias: las Islas duplican la subida de los precios industriales de España

Cada vez que un conflicto internacional sacude los mercados energéticos, Canarias vuelve a notar el efecto de su condición ultraperiférica. El Archipiélago depende todavía de combustibles importados derivados del petróleo para generar electricidad, lo que provoca que cualquier subida internacional de los combustibles tenga mayor impacto. En este escenario marcado por la tensión geopolítica en Oriente, que se inició con los primeros bombardeos sobre Teherán por parte de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, las Islas registraron en julio la segunda mayor subida interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) de todo el país –solo por detrás de Asturias–, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el dato del IPRI canario no puede analizarse únicamente desde la cifra final. La singularidad energética del Archipiélago condiciona la evolución de este indicador, que recoge los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales. En julio, Canarias registró un incremento interanual del 18,5%, solo superado por Asturias (19%) y duplicando la media española (9,2%). Para Virgilio Correa, director de la empresa Tirma y expresidente regional de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), el dato «viene a reflejar la importancia de la energía dentro de la estructura industrial de Canarias».

Mix energético

Lo cierto es que, aunque el motor económico de las Islas se concentra en el sector de los servicios y la industria tiene un peso reducido dentro del tejido productivo, Canarias mantiene una vulnerabilidad energética mayor que el resto del territorio nacional. La razón está en su dependencia del exterior para garantizar el suministro y en un sistema eléctrico aislado que limita su capacidad para compensar los cambios del mercado internacional.

A diferencia de la Península, donde el equilibrio del sistema energético permite combinar distintas fuentes de generación –como las energías renovables o la nuclear– las Islas cuentan con menos margen para absorber las subidas de costes. Esta circunstancia provoca que cualquier tensión en los mercados internacionales de combustibles tenga una repercusión más directa sobre la economía canaria. Pues bien, «aquí no podemos hacer un mix energético lo suficientemente ajustado», añade Correa.

Así, la crisis en el estrecho de Ormuz actuó como uno de los principales detonantes de la escalada de precios energéticos. Este corredor económico –considerado estratégico para el comercio mundial de petróleo– concentra alrededor de una quinta parte del suministro global de crudo. Su bloqueo activó un efecto dominó sobre la economía: primero elevó los costes del transporte y de los combustibles, después incrementó el precio de la energía y, por último, trasladó parte de esa presión a empresas y consumidores.

El impacto de la energía también se refleja en la evolución mensual del indicador. El IPRI en Canarias registró en julio un incremento del 16,3% respecto al mes anterior, un salto que solo tiene como precedente el registrado entre febrero y marzo, cuando aumentó un 16,5%, coincidiendo con el primer mes posterior al estallido del conflicto. En el desglose por componentes, los suministros energéticos concentraron la mayor presión, con una subida interanual del 28,2%.

Subida de precios

No obstante, a pesar de estos porcentajes al alza cabe recordar que no implican una traslación inmediata al bolsillo de los consumidores. La subida de los precios industriales puede tardar en llegar al cliente final y dependerá, en gran medida, de cuánto tiempo se mantenga la escalada de costes. En este sentido, Virgilio Correa destaca la capacidad de las empresas para absorber parte de este aumento y apunta a que, en caso de producirse un traslado, «no se vería a corto plazo, sería más bien a medio plazo».

Por el momento, el repunte de los costes ha comenzado a tener reflejo en el bolsillo de los hogares canarios a través del Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque no únicamente a través de la actividad industrial. El indicador mide la evolución del coste de una cesta de bienes y servicios representativa para los hogares y situó la inflación anual en el 3,4% en julio, según los últimos datos publicados por el INE. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, aumentó una décima hasta el 2,6%.