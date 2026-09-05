Los precios más bajos del gasoil y la gasolina en Santa Cruz de Tenerife este sábado 5 de septiembre

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, sábado 5 de septiembre, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación EL ESCOBONAL de Güímar, Avenida Axaentemir, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,459€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,459€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,329€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,329€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

Para llenar el tanque hoy sábado 5 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 a la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ para llenar el tanque por 1,329€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 1,329€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Güímar, estación EL ESCOBONAL de Avenida Axaentemir, donde sale a 1,459€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Miguel de Abona, estación de OCÉANO en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,459€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,400€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,688€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,692€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,607€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de la Palma, a 1,688€ el litro en DISA en Avenida los Indianos.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy sábado 5 de septiembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,507€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,568€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,749€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,829€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,609€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,689€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,879€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,879€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,849€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,859€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 5 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,669€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,689€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,799€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde se puede encontrar el gasoil a 1,819€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,469€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, sábado 5 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio GMOIL, que ofrece el mismo carburante a 1,329€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,400€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,449€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 5 de septiembre, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,329€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,379€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,469€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,469€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

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